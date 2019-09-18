В колонии Калининграда заключенные вскрыли себе вены

Информация об инциденте появилась в начале сентября в соцсетях и на сайте Gulagu.net в разделе "Открытые письма". Авторы обращения без подписи подробно описали, как восемь человек вскрыли себе вены "в отчаянной надежде привлечь к себе внимание надзорных и контролирующих ведомств".

На следующий день после массовой попытки суицида, начиная с 7 часов утра вплоть до обеда всех осужденных строгого режима, находящихся в ШИЗО (в том числе совершивших попытку суицида), начали выводить из камер по одному в прогулочные дворики, где нет камер видеонаблюдения. Там осужденных заставляли принять так называемое "безопасное положение", после чего зверски избивали их кулаками, ногами и "спецсредствами" - электрошокерами и резиновыми дубинками.

Действиями надзирателей руководил начальник строгого режима майор внутренней службы Яковлев, а также начальник отдела безопасности Садыков. Авторы письма, в котором изложены события в колонии, назвали произошедшее "бесчеловечными пытками в духе гестапо".

По уточненным данным, вскрыли вены в колонии не восемь, а шесть человек: Виталий Иванов, Сергей Щукин, Владислав Андрюшин, Максим Осипенко, Дмитрий Малышев, Алексей Нарубень.

Выяснились и другие детали: осужденный Щукин вскрыл себе вены не только на руках, но и на животе и шее. Заключенным удалось снять на видео, как его выносят на носилках. Оно было выложено в сеть, однако практически сразу удалено.

С редакцией "Север.Реалии" через соцсети связался заключенный ИК-8, который сообщил, что только Щукин сейчас находится в медсанчасти, а остальные избитые участники инцидента - в ШИЗО.

"После "вскрытия" приходили с утра и продолжали изгаляться. Поверьте, крики были слышны нечеловеческие. Я хочу, чтобы общественность знала, что творится на ИК-8, - сообщил собеседник. - Я списывался с некоторыми родственниками, которые обращаются в прокуратуру, там им рассказывают, что все хорошо, что у осужденных нет побоев. То есть опять хотят вывернуть так, что это зэки виноваты, после электрошокеров не остается синяков. И никто не хочет просто проверить камеры видеонаблюдения, где видно, как гоняли осужденных по ШИЗО, где видно, что сотрудников чересчур много для обычного дня".

Как рассказала сестра одного из заключенных Анжелика Ашурмамедова, ей позвонил другой осужденный и от имени брата передал просьбу подать обращение в прокуратуру. "Но в нашей районной прокуратуре мне сказали: будут доказательства, тогда и приходите. Я просто не знаю, к кому обращаться. Этот мальчишка мне сказал, что сам он не "вскрылся", но его выволокли во двор и избили, применяли электрошокеры", - добавила женщина.

Сестра заключенного попросила не называть никаких имен, чтобы не навредить брату, который сейчас в ШИЗО. "Но если этих, извиняюсь, козлов под суд отправят, я выступлю тоже", - пообещала она.

В ответе на запрос редакции "Север.Реалии" врио начальника регионального УФСИН Евгений Буркин сообщил, что "акт членовредительства, носящий демонстративно-шантажный характер, совершили трое заключенных". "Им была своевременно оказана необходимая медицинская помощь. По данному факту проводится проверка", - пояснил он.

По информации Буркина, заключенные-"шантажисты" отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. "В штрафной изолятор они были водворены за систематические нарушения режима отбывания наказания и отказ выполнять законные требования администрации колонии. У каждого более 50 взысканий", - сообщил представитель ФСИН.

Сотрудники ОНК и УФСИН провели беседу с осужденными. Жалоб и заявлений о незаконном применении физической силы и специальных средств не поступало, отметил врио начальника УФСИН. Также он сообщил, что вся корреспонденция заключенных исправительного учреждения зарегистрирована и отправлена почтой.

Между тем в прокуратуре сведения ФСИН уже опровергли. Лиц, совершивших акт членовредительства, было не трое, а шестеро, сказал прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Игорь Покшиватов.

По его словам, всем заключенным была оказана медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет.

Прокурор добавил, что сам факт членовредительства свидетельствует о нарушениях, допущенных сотрудниками ФСИН. "Это как минимум наличие у осужденных запрещенных предметов, а именно лезвий от одноразовых бритвенных станков, которыми они порезались. Это свидетельствует о том, что работа по изъятию лезвий надлежащим образом не производилась. Осужденным выдается бритвенный станок на период проведения гигиенических мероприятий и потом забирается. Как у них оказались лезвия - вопрос к сотрудникам", - заявил Покшиватов.

По словам председателя ОНК Светланы Кондратьевой, она в тот день находилась в колонии и разговаривала с медиками, которые зашивали раны заключенным. Однако сами осужденные не жаловались на плохое обращение. "На избиения они не жаловались нам, хотя могли бы. Но тут надо пожаловаться на какого-то определенного сотрудника, а они молчали", - говорит Кондратьева.

По ее данным, заключенные нанесли себе раны из-за несогласия с правилами внутреннего распорядка: якобы они не хотят убирать двор после прогулки (для этого из числа заключенных назначается дежурный).

Один из осужденных подтвердил факт конфликта с администрацией по этой причине. "В прогулочных двориках их (осужденных. - Прим. NEWSru.com) заставляют убирать плевки и бычки, которые они туда не кидали. Спрашивается, почему они должны убирать это за кем-то? За отказ выходить на прогулку жарят током. Аверьев Михаил Вячеславович, инспектор в ШИЗО, неоднократно провоцировал осужденных, чтобы потом преподнести смене, что осужденные сами провоцируют, - а потом их выводят во дворики, и снова ток", - пояснил заключенный.

Еще одной причиной недовольства заключенных являются придирки администрации, из-за которых заключенные могут вообще не покидать ШИЗО на протяжении длительного срока. Об этом рассказала сестра заключенного Анжелика Ашурмамедова. По словам ее брата, один заключенный уже год безвылазно сидит в ШИЗО, хотя по закону туда можно отправлять человека только на 15 суток. Однако когда срок пребывания в изоляторе истекает, заключенному назначают новый срок за очередное нарушение.

Поводом для помещения в ШИЗО может стать любая мелочь в нарушении режима: не застегнул пуговицу, не подшил правильно бирку, не поздоровался с начальством.

"Брат говорил: не так прошел, не так сказал - и все, в ШИЗО, - говорит Анжелика Ашурмамедова. - Уже несколько месяцев он находится там, в ШИЗО, безвылазно. Хотя в ШИЗО не могут держать более 15 суток. А тот мальчишка, который со мной связывался из колонии, вообще там двести суток безвылазно".

Пытки в "стакане"

В ШИЗО сидельцы постоянно подвергаются унижениям. "По прихоти администрации выводят во дворики на "растяжку" и заряжают шокерами, регистраторы практически не включаются! Жалобы не уходят", - говорят заключенные.

Для избиений и пыток используется так называемый "стакан" - комната обыска. О ее существовании рассказала Анжелика Ашурмамедова и бывший заключенный ИК-8 Александр Богацков, который освободился в июне этого года. Он отбывал заключение за сбыт наркотиков.

"На "семерке" такая комната была. Там были массовые избиения, началась проверка, приехали прокурорские опера, чем-то опрыскали "стакан", было видно, что все стены в крови. У нас так же. Я сам лично в этом "стакане" вскрывался. Они, когда бьют и промахиваются, остаются полосы от дубинок на стенах. На следующий день там уже все вымыто, все чистенько, выкрашено", - рассказывает Богацков.

Теперь он живет на сильных обезболивающих - после всего двух лет пребывания в колонии Александр заработал инвалидность. Сейчас он ждет операции по замене сустава.

"Когда ты приезжаешь в лагерь, тебя здесь сразу подавляют", - вспоминает бывший заключенный. После первого избиения в колонии Богацков вскрыл себе вены на руках. Это привело лишь к новым издевательствам и угрозам со стороны надзирателей. "Несите соль, сейчас будем бинтовать", - говорили сотрудники ФСИН.

"Облить мочой грозились, били ногами, руками, дубинками, с 11 утра до семи вечера. В семь вечера меня повели в изолятор, со мной шла врач, она довела меня до прогулочного дворика, развернулась и ушла, побои не зафиксировала. Зашли двое со смены, растянули меня на растяжку, били дубинкой по косточкам суставным и коленным. Потом ноги были как желе. Они же бьют так, чтобы не сломать ничего. Но тут они перестарались, вся спина была черная", - вспоминает Александр.

По словам Богацкова, руководство ИК-8 отличается особой "кровожадностью". В других ИК так не бьют и постоянно людей в ШИЗО не держат.

Он также подтвердил, что в изоляторе можно оказаться за любую, даже выдуманную и условную, провинность. "Не поздоровался с сотрудником - в ШИЗО. Но я с этим отрядником поздоровался с утра, а мне говорят: в законе не написано, сколько раз в день надо здороваться. На минуту позже встал после подъема, хотя там часов нет, снял куртку, сел на пол - продлевают, продлевают (содержание в ШИЗО. - Прим. NEWSru.com)… Если ты согласился с рапортом, сказал, мол, да, я виноват, ты можешь выйти через 15-30 суток. Если нет - будешь сидеть", - рассказывает Богацков.

Из-за постоянного холода спать приходилось в куртках. На стенах разросся грибок и плесень. У Богацкова стали сильно болеть суставы. Его сестра писала многочисленные жалобы на условия содержания брата. Через год он попал в больницу при колонии, а потом вышел на свободу по состоянию здоровья.

"Самое страшное, что оттуда с этим невозможно бороться. Жалобы не выходят за стены колонии. У нас заключенный, Максим, как-то писал жалобу. Я, когда был в больнице, лично отдал ее уполномоченному по правам человека. На следующий день отрядник приносит [жалобу] в отряд и говорит: "Не положено, Максим, мимо администрации жалобы писать", - говорит Александр.

Сейчас Богацков собирается судиться с УФСИН. "Когда я сидел, у меня была одна задача - выйти и отомстить им, надзирателям, тем же методом. Но на свободе я понял, что в этом случае будет опять тюрьма. А мои родные столько для меня сделали, что я просто морально не имею права их подвести. Я отказался от мести. И буду действовать другим способом", - заключил он.