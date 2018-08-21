В Кемерово снесли сгоревший ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерово завершился снос сгоревшего торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в городской администрации.
© Reuters / Scanpix

"Завершен демонтаж надземной части бывшего [торгового центра] "Зимняя вишня". На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель", — сказал собеседник агентства.

Снос зданий сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" начался в мае. На месте ТЦ планируется разбить сквер в память о жертвах пожара.

Медуза
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