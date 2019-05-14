В Казани задержали школьника, пришедшего в класс с пистолетом и кухонным ножом

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, экипажи ППС, начальник полиции МВД и его заместитель по оперативной работе. В 11:40 подросток 2001 года рождения был задержан, никто не пострадал. Как сообщает "Комсомольская правда", учительница, в классе которой произошел инцидент, почувствовала себя плохо и была срочно госпитализирована.

Как выяснилось, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достал пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований он не выдвигал.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Как сообщается на сайте СК РФ, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении.

Как рассказала каналу "360" одна из свидетельниц инцидента, школьник пообещал показать справку о том, что опоздал на урок из-за посещения больницы, однако вместо справки достал из рюкзака пистолет, велел учительнице встать и подойти к стене.

"Потом сказал, мол, что-то слишком много народу стало. Согласился отпустить 10 человек", - сказала девушка. По ее словам, выбежать успели те, кто сидел на ближнем ряду к двери класса.

Еще один ученик рассказал радиостанции "Говорит Москва", что подросток, которого зовут Искандер, успел выстрелить в учительницу. "Девочка была в заложниках, до того момента, как Искандер выстрелил в учительницу. Учитель сейчас находится в школе. Она сказала, что с ней все хорошо, он промазал. Та учительница сказала, чтобы он отпустил нескольких людей и он отпустил, дети начали звонить всем", - пояснил он.

Baza пишет, что причиной поступка десятиклассника могла стать неразделенная любовь к однокласснице и ее насмешки: "Она подкалывает его, иногда называет трусом и говорит, что он ни на что крутое не способен". По данным издания, в переписке с девушкой школьник намекал, что может покончить с собой.

В январе прошлого года подобный инцидент произошел в школе N127 в Перми, когда двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения, а также ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет, из них 12 были госпитализированы. Учительница, пытавшаяся защитить школьников, получила 17 ножевых ранений и впоследствии была представлена к медали "За отвагу".

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй - бывший ученик. В ходе расследования уголовного дела оба прошли психиатрическую экспертизу, после чего ученик школы был переведен в психиатрический стационар. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство, он был приговорен к 7 годам воспитательной колонии. Другому подростку в декабре прошлого года было назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

19 января 2018 года девятиклассник в Улан-Удэ напал с топором на учеников седьмого класса и учительницу русского языка и литературы, после чего поджег класс при помощи бутылок с зажигательной смесью. Шесть человек получили ранения, нападавший также был доставлен в больницу после попытки покончить с собой. Впоследствии он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Еще один подобный инцидент произошел в школе в Челябинской области: школьники устроили драку, в ходе которой один из участников потасовки ударил оппонента ножом.