В Казани семье избитого воспитательницей ребенка присудили 45000 рублей

В Казани семье ребенка, который в возрасте четырех лет пострадал от действий воспитательницы детского сада Гульнары Альмухамедовой, бившей его связкой ключей и душившей подушкой, присудили компенсацию. Семья получит 45000 рублей (600 евро).
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Дело рассматривалось в Вахитовском районном суде Казани, сообщает правозащитная организация "Зона права" 4 февраля. Детсад N283 должен выплатить 20 тысяч рублей матери, 25 тысяч - ее пострадавшему сыну.

Мать ребенка требовала компенсацию в 350 тысяч рублей, однако в ходе заседания представитель дошкольного учреждения просил снизить сумму, и суд прислушался к его доводам.

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По словам юриста Андрей Сучков, сотрудничающего с "Зоной права", это решение суда защита обжалует в вышестоящей инстанции.

По версии следователей, 24 ноября 2017 года Альмухамедова завела детей старшей группы в спальную комнату на "тихий час" и уложила по кроватям. Однако один из детей - четырехлетний мальчик - не спал и мешал спать другим детям. За это воспитательница стала бить его по ягодицам и ногам рукой, затем связкой ключей и тапочкой. Но женщине этого показалось мало: она накрыла его лицо подушкой и удерживала в таком положении не менее пяти секунд. "Я тебя сейчас, тебя в порошок, я сейчас тебя", - заявила она воспитаннику.

После этого воспитательница схватила ребенка за руки и за ноги, вытащила из спальни и, выключив свет, заперла в своем служебном кабинете.

Забрав ребенка из дошкольного учреждения, родители заметили странности в его поведении. Малыш рассказал им о произошедшем, после чего семья обратилась в правоохранительные органы. Сообщалось, что ребенок получил серьезную психологическую травму.

Альмухамедова свою вину не признала. В октябре 2018 года суд приговорил ее к одному году исправительных работ и запретил ей заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет с удержанием 10% заработка.

NEWSru.com
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