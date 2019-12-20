В видео мужчина рассказал, что купил машину два года назад — она была его «маленькой целью», но разочаровала. Ему якобы дуло из дверей. Кроме того, Гелендваген приходилось ежемесячно сдавать на ремонт, поэтому блогер решил «уничтожить» машину.
«Это мой гелик. Что хочу, то и делаю с ним», — сказал москвич.
Что еще известно:
По данным местного издания «Столица на Онего», машина 1995 года. Сбросили ее в аэропорту Пески рядом с Петрозаводском. Гелендваген прикрепили тросом к вертолету, подняли на высоту 300 метров и отцепили. Автомобиль упал не на взлетную полосу, а в стороне от аэропорта.
Обломки внедорожника увезли на металлолом, пишет издание. За 20 минут полета москвичи (в издании утверждают, что их было двое) заплатили 250 тысяч рублей, хотя час полета стоит 160 тысяч.
Также «Столица на Онего» со ссылкой на источники утверждает, что причиной такого поступка стал спор москвичей на «крупный контракт». В Москве сбросить машину с вертолета не удалось.
По информации «Интерфакса», транспортная полиция Карелии проводит проверку.
В Карелии москвич сбросил с вертолета Гелендваген
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