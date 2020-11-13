В Карелии готовят к открытию бутафорский концлагерь для детей

В декабре «Бутафорский концлагерь» примет первых школьников. Привозить их планируют по выходным.

Для школьников в музее будет подготовлена программа под названием «Патриотические выходные».

«Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки», — говорится в сюжете.

Созданием музея занимается фонд «Открытые возможности», получивший на эти цели президентский грант. При создании объекта были использованы деорации снятого в Карелии фильма «Весури», посвященного малолетним узникам.