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В Карелии готовят к открытию необычный объект — «Бутафорский концлагерь». Как сообщает ГТРК «Карелия», в деревне Ватнаволок Кондопожского района построили копию концлагеря, в котором «будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей».
В Карелии готовят к открытию бутафорский концлагерь для детей
© Скриншот

В декабре «Бутафорский концлагерь» примет первых школьников. Привозить их планируют по выходным.

Для школьников в музее будет подготовлена программа под названием «Патриотические выходные».

«Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки», — говорится в сюжете.

Созданием музея занимается фонд «Открытые возможности», получивший на эти цели президентский грант. При создании объекта были использованы деорации снятого в Карелии фильма «Весури», посвященного малолетним узникам.

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Интернет-газета "Znak.com"
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