В Калининграде супругов обвиняют в разглашении гостайны гостям из Литвы

Зимина и Антонец своей вины не признают, а их родственники утверждают, что работник ФСБ — это бывший однокашник Антонины Зиминой по университету, и пять лет назад на свадьбе он сам раздавал свои визитки, фотографировался с гостями торжества и не скрывал своей принадлежности к спецслужбе.

В понедельник стало известно, что следственное управление ФСБ завершило расследование дела в отношении бывшего эксперта Фонда имени Горчакова и ее мужа, обоим предъявлено обвинение в окончательной редакции. Супругам инкриминируется ст. 275 УК России ("государственная измена"), они приступили к ознакомлению с материалами расследования, - утверждает издание.

Деталей инкриминируемого преступления ФСБ не раскрывает. В материалах дела фигурирует единственный эпизод, а сами они уместились в 12 томов. Примечательно, что в оригинальной статье "Коммерсанта" указано: "Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии". Однако далее в тексте говорится, что на свадьбе были "родственники невесты, которые проживают в Литве". Таким образом, из оригинального текста неясно, является ли упоминание именно Латвии технической ошибкой, под которой имелась ввиду Литва. А если это не ошибка, то как с ней сочетаются гости из Литвы? В любом случае очевидно, что супругов обвиняют в утечке данных спецслужбе одной из балтийских стран: Латвии либо Литвы.

Как пишет "Коммерсантъ", речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим. Отец Антонины Зиминой, Константин Зимин, рассказал: чекист, о котором идет речь, является давним знакомым его дочери. По его словам, его дочь и упомянутый человек вместе учились в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в Калининграде. В 2012 году Антонина Зимина окончила аспирантуру, а затем еще год являлась младшим научным сотрудником этого ВУЗа. Ее бывший однокашник после университета поступил на службу в ФСБ, где в итоге получил звание капитана. Как указывает "Коммерсантъ", Максим занимался контрразведкой и был на хорошем счету у руководства.

Как говорит Константин Зимин, эпизод произошел в апреле 2015 года, когда его дочь Антонина и ее избранный Константин Антонец сыграли свадьбу. Оперативник ФСБ был в числе приглашенных гостей, и по словам Зимина, выпив за праздничным столом, не только говорил, что работает в ФСБ, но и раздавал визитки и фотографировался с гостями. Между тем, по утверждению издания, среди приглашенных находились родственники невесты, которые проживают в Литве, а также коллеги по работе.

В своем интервью Константин Зимин рассказал:

"Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как Максим не делал из своей работы секрета". Однако затем видео и фото со свадьбы были выложены в соцсетях, после чего попали в сюжет одного из балтийских телеканалов. Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Сам оперативный сотрудник не проходит по делу даже свидетелем, - утверждает Константин Зимин. По его словам, никого из гостей той свадьбы даже не опрашивали, хотя они могли бы подтвердить правоту его слов. Тем временем, Антонина Зимина сейчас находится в СИЗО "Лефортово". Как говорит ее отец, разрешенный законом срок содержания под стражей истек в декабре 2019 года, однако его дочь не освободили.

Антонина Зимина-Антонец была задержана 4 июня 2018 года, - напоминает издание. На тот момент она была директором Балтийского центра диалога культур. Центр занимался организацией совместных со странами Балтии мероприятий. После задержания Антонины Зиминой там провели обыски. Есть и еще один факт биографии: незадолго до задержания Зимина стала независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Известно, что в октябре 2019 года госпожу Зимину поставили на учет как склонную к побегу. Сама она жаловалась правозащитникам, что это произошло из-за замечаний по поводу незначительных нарушений режима, например, хранения фурацилина или не застланной вовремя койки. Ее супруг Константин Антонец в 2015–2016 годах работал юристом в правительстве Калининградской области, а в последнее перед арестом время — в юридической фирме в Москве. Никто из фигурантов по роду своей деятельности не имел доступа к гостайне, вины супруги не признают.