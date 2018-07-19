Зимину задержала несколько дней назад (когда точно, неизвестно) в Калининграде группа захвата ФСБ. Затем ее доставили в Москву на самолете. Что именно вменяется Зиминой, также неизвестно.

По словам Ионова, арестованная содержится в одиночной камере и «находится в подавленном состоянии». «Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт», — рассказал правозащитник.

До 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец.

Еще Зимина — независимый эксперт и член Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова (создан распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2010 году), говорится на сайте организации. Среди ее профессиональных интересов там указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».

Заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Роман Гришенин сказал Дождю, что узнал об аресте Зиминой из СМИ. Он отметил, что она «достаточно известный» в Калининграде политолог и не раз участвовала в мероприятиях фонда. «Для нас это полная неожиданность. Надеемся, что ее задержание — недоразумение. Уверены, что правоохранительные органы проведут полное и беспристрастное расследование по данному вопросу», — добавил Гришенин.

В 2017 году по статье о госизмене в России осудили четырех человек.