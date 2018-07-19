Зимину задержала несколько дней назад (когда точно, неизвестно) в Калининграде группа захвата ФСБ. Затем ее доставили в Москву на самолете. Что именно вменяется Зиминой, также неизвестно.
По словам Ионова, арестованная содержится в одиночной камере и «находится в подавленном состоянии». «Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт», — рассказал правозащитник.
До 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец.
Еще Зимина — независимый эксперт и член Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова (создан распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2010 году), говорится на сайте организации. Среди ее профессиональных интересов там указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».
Заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Роман Гришенин сказал Дождю, что узнал об аресте Зиминой из СМИ. Он отметил, что она «достаточно известный» в Калининграде политолог и не раз участвовала в мероприятиях фонда. «Для нас это полная неожиданность. Надеемся, что ее задержание — недоразумение. Уверены, что правоохранительные органы проведут полное и беспристрастное расследование по данному вопросу», — добавил Гришенин.
В 2017 году по статье о госизмене в России осудили четырех человек.
В Калининграде по подозрению в госизмене задержана эксперт по странам Балтии (35)
Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали и...
Госдума одобрила в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста (16)
Госдума на заседании 19 июля одобрила в первом чтении...
Численность населения России в этом году сократилась на 77,8 тыс. человек (16)
Население РФ за январь-май 2018 года сократилось на 77,8...
ФСБ задержала бывшего главу СК Москвы Дрыманова (7)
Генерал-майор юстиции Александр Дрыманов, подавший в...
На "Царских днях" в Екатеринбурге крестным ходом прошли более 100 тысяч человек (10)
В Екатеринбурге верующие, прибывшие на ежегодный...
TOP новостей
"Содра" опустошает счета жителей: деньги может снимать без предупреждения (86)
Если вы нигде не работаете хотя бы несколько месяцев, не...
Нужно в банк – бери выходной: очередь, жара и уставшие работники (19)
Очередь, жара и бесконечное напряжение. Так можно...
В Каунасе продают роскошный дом Сабониса (11)
На портале www.aruodas.lt появилось объявление о продаже...
В Калининграде по подозрению в госизмене задержана эксперт по странам Балтии (35)
Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали и...
В Казахстан из Литвы отправилась 17-я экспедиция "Миссия Сибирь" (159)
В четверг в Казахстан с Вильнюсского железнодорожного...