Корреспондент "Коммерсанта" передает, что вместе с Разиным на пикет пришел его знакомый по имени Петр. Он сообщил, что Разин — активист и борется за то, чтобы "дети учили удмуртский язык и его не забывали". Из-за этого ученый вышел сегодня на пикет, а когда Петр отвлекся, поджег себя.
"На наших глазах пришел человек, явно подготовленный — на нем была маска и много слоев одежды. Было видно, что какая-то жидкость лилась, и он загорелся. Это произошло примерно в 9:45 часов. Пламя усиливалось на нем, проезжавшие мимо водители пытались его тушить с помощью огнетушителей, но пламя не потухало, а только усиливалось. Потом с него стала спадать одежда, он упал и его продолжали тушить. Никаких высказываний и криков не было. Были еще люди рядом, которые пытались его тушить. Скорая ехала долго — минут 15", — описала случившееся очевидица Юлия Кузнецова.
Руководители управления Следственного комитета по Удмуртии Рустам Тугушев сказал "Коммерсанту", что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. По данным издания Baza, у Разина ожоги 100% тела. Ведомство проводит проверку.
Мужчину, который поджег себя, ввели в медикаментозный сон, сказал журналистам заместитель главврача 1-й республиканской клинической больницы Олег Шевцов. Спасти его не удалось, сообщает "Би-би-си".
"Мужчина скончался", - сообщили Интерфаксу в больнице.
Разин родился в 1940 году, он заслуженный деятель науки Удмуртии, пишет "Коммерсант-Удмуртия". Кандидат философских наук, доцент, был одним из создателей лаборатории национальных отношений Удмуртского государственного университета (УдГУ), в 1992 году участвовал в создании Института человека УдГУ, был его директором "до практически полного сокращения штата сотрудников", говорится в справке портала udm-info.
Он раньше был ректором института и давно уволился, сейчас на пенсии, заявили РИА Новости в УдГУ.
Сессию госсовета Удмуртии перенесли на 24 сентября.
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