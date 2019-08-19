В Иркутской области около 5000 жилых домов в зоне паводка признаны непригодными для проживания

Региональным правительством с учетом предложений прокуратуры разработаны механизмы предоставления гражданам жилых помещений, в том числе из государственного жилищного фонда Иркутской области. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил журналистам на брифинге в воскресенье, что принято решение о сносе более 4 тыс. пострадавших от паводков домов, ремонтировать будут 3846 домов.
Кроме того, глава региона упомянул о планах обратиться в суд с тем, чтобы был завершен ускоренный режим рассмотрения заявлений о правах на дома, пострадавшие при паводках, и введен обычный режим. "Мы видим, что пошел процесс не совсем хороший, и я принял решение, чтобы по этому вопросу был принят обычный порядок - поступает заявление и в обычном порядке рассматривается, чтобы была возможность более внимательно рассмотреть", - сказал Левченко.
Он отметил, что есть целый список людей, которые прописаны в других регионах. "Никто не будет отказывать в рассмотрении, но это будет рассматриваться более тщательно и ответственно", - пояснил глава региона.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10900 домов, в которых проживали 42700 человек, во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1900 домов с населением 5400 человек.
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