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Председатель КНР Си Цзиньпин провел заседание политбюро для борьбы с распространением болезни, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.
Koronavirusas
Koronavirusas
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Пять уроженцев КНР, являющихся студентами Байкальского государственного университета в Иркутске, госпитализированы, у них взяты анализы для проверки возможного наличия болезни, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в субботу, 25 января, сообщил главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев.

"Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой", - цитирует его агентство ТАСС. В предварительном порядке у них диагностирован сезонный вирус гриппа А. Для дополнительных исследований пробы направлены в Новосибирск.

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Общежитие закрыто на карантин

Между тем, как сообщил изданию "Сибирь. МБХ медиа" один из студентов, на карантин закрыто общежитие № 3 Байкальского госуниверситета.
"Объявили карантин. Никого не выпускают из общежития. Вчера всех обходили и осматривали медики", - рассказал он.

Специальное заседание политбюро в КНР

Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин провел заседание политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая для выработки мер борьбы с коронавирусом нового типа. Страна столкнулась с "серьезной ситуацией" на фоне "ускоряющегося распространения" вируса, заявил он.

Власти Пекина уже сообщили, что прерывают все автобусное сообщение с другими провинциями с 26 января. Между тем, как передала газета The Wall Stree Journal, Вашингтон организует 26 января чартерный рейс, чтобы забрать граждан США и американских дипломатов из китайского города Ухань в провинции Хубэй, где впервые был зафиксирован вирус. По данным The South China Morning Post, генеральное консульство Франции взаимодействует с китайскими властями с целью вывоза из города автобусами соотечественников, а "также членов их семей китайской и других национальностей".

Ситуация в Ухане

Транспортное сообщение с Уханем официально прекращено. Полиция и военнослужащие 23 января заблокировали доступ пассажирам на железнодорожные вокзалы. Большинство авиарейсов были отменены. В полдень были перекрыты шоссе, ведущие из города. В субботу, 25 января, власти города ограничили передвижение автомобилей в центре.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила о том, что все школы будут закрыты минимум до 17 февраля, университеты попросили продлить каникулы для студентов, начавшиеся по случаю китайского Нового года.
В КНР фактически находятся под карантином уже около 18 городов с совокупным населением 56 млн человек.

Согласно официальным данным, по всей стране зарегистрировано уже почти 1300 случаев заражения коронавирусом, из них 41 - с летальным исходом.
Отдельные случаи инфекции зафиксированы и в других странах, в том числе Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и США. В Европе первые три случая с подозрением на коронавирус зарегистрированы во Франции.

Deutsche Welle
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