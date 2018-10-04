Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA— Лиза Фохт (@lizafoht) October 4, 2018

По информации Фохт, стрельбу открыли силовики (журналистка не уточнила, к какому ведомству они относятся). Телеграм-канал "Ингушетия_2018" сообщил, что стрелять начала охрана главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова из-за потасовки с участниками акции протеста.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами, которое предусматривает обмен территориями. В день подписания соглашения в разных районах Ингушетии прошли акции протеста.

4 октября Народное собрание Ингушетии ратифицировало соглашение о границе с Чечней. Это было сделано несмотря на требование Конституционного суда Ингушетии провести референдум по поводу договора.

Перед голосованием в парламенте Ингушетии в Магасе начался митинг. По разным данным, в нем участвуют от пяти до десяти тысяч человек.