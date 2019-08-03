Мэрия Москвы отказалась согласовать сегодняшний протестный митинг "За честные выборы", поэтому оппозиция предложила провести прогулку по Бульварному кольцу по следующим точкам - Никитские ворота, Новопушкинский сквер, Трубная площадь, Тургеневская площадь и Покровские ворота. Прокуратура Москвы и полиция предупредили жителей и гостей города, что участие в этой акции является нарушением закона.

Новой акции оппозиции грозят такими же массовыми задержаниями, как 27 июля. Задолго до начала акции правоохранительные органы начали усиленную к ней подготовку - в центр стягиваются подразделения полиции, Росгвардии и ОМОНа, а также автозаки, в которые будут "паковать" участников акции.

Предыдущий митинг в минувшую субботу, 27 июля, побил рекорд по задержаниям. По официальным данным полиции, в ходе митинга были задержаны 1373 человека. При разгоне демонстрации применялись дубинки и электрошокеры, в результате пострадали около 80 человек. В течение нескольких последующих дней в московские суды поступило на рассмотрение 1043 административных дела по статье 20.2 КоАП ("нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Около 90 демонстрантов были арестованы - их приговорили к административным арестам сроком от 3 до 30 суток. Сотни участников были оштрафованы на суммы до 150 тысяч рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эти мирные выступления оппозиции "заранее спланированными и хорошо подготовленными" "массовыми беспорядками". С подачи мэра СК РФ возбудил дело по этой статье, которая предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Магазины и кафе на Бульварном кольце власти Москвы рекомендовали закрыть

Власти Москвы рекомендовали владельцам магазинов и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах столицы сегодня закрыть свои заведения. Как сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на несколько торговых предприятий, письма с предостережениями об угрозе со стороны протестующих были разосланы районными управами. В тексте писем говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности с полудня и до полуночи субботы из-за несогласованной акции оппозиции.

В письмах утверждается, что после акции 27 июля от предпринимателей поступали жалобы о нанесенном ущербе и невозможности обеспечить безопасность гостей и, в особенности, посетителей с детьми.

К примеру, вход в бизнес-центр "Легенда Цветного" 3 августа решили ограничить. В почтовой рассылке арендаторов предупредили, что "в непосредственной близости от БЦ возможна несанкционированная акция", и вход будет осуществляться по спискам.

27 июля магазины и кафе на Тверской улице, где проходила акция протеста, также были закрыты "по техническим причинам". Опрошенные владельцы кафе и баров в районе проведения акции оценили ее влияние на работу заведений или нейтрально, или отрицательно - некоторые говорили о неудобствах для гостей и падении выручки.

СК объявил 134 ранее задержанных протестующих уклонистами от армии

Следственный комитет РФ объявил, что 134 задержанных 27 июля в центре Москвы являются уклонистами от армии.

Как заявили в ведомстве, на субботней несогласованной акции протеста задержали 134 человека, которые "длительное время" уклонялись от армии.

"Следственными органами установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы. В следственные органы ГСУ СК России по городу Москве уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан", - говорится в сообщении Следственного комитета, которое цитирует "ОВД-Инфо".

В отношении задержанных будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

О том, что на акции 27 июля будут искать уклонистов, власти предупредили за день до митинга.

Власти пытаются предотвратить проведение акции и кнутом, и пряником - от угроз и арестов до бесплатного рок-концерта

Столичные власти всячески пытаются предотвратить проведение новой протестной акции в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в Мосгордуму.

Прокуратура Москвы предостерегла незарегистрированного кандидата в депутаты Любовь Соболь от проведения несанкционированной акции, заявив, что "любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве - прямое нарушение закона".

В Главном управлении МВД России по Москве подтвердили, что будут "оперативно реагировать на правонарушения" и примут "все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан".

Чтобы отвлечь внимание москвичей от протестной акции, мэрия Москвы в срочном порядке организовала бесплатный рок-концерт, который пройдет 3 августа в Парке Горького в рамках так называемого фестиваля "Шашлык Live".

На фестивале обещали выступление групп "Браво", "Сплин", "Чайф", Tequilajazzz.

Анонс фестиваля "Шашлык Live" появился на сайте мэра Москвы только 31 июля, хотя московские власти утверждают, что фестиваль был запланирован "достаточно давно". Однако об обратном свидетельствует тот факт, что большинство участников о планируемом концерте узнали лишь дней назад, а некоторые - вообще из сообщения на сайте мэрии.

Две заявленные группы - "Браво" и Tequilajazzz уже - заявили, что не намерены выступать на фестивале.

Лидеры групп "Браво" и Tequilajazzz заявили, что 3-го числа не планируют нигде выступать.

Лидер Tequilajazzz Евгений Федоров написал в своем Facebook, что занимается "автотуризмом по балтийским лесам". "Группа Tequilajazzz не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь еще 3 августа 2019 года", - сообщил он.

Фронтмен "Браво" Евгений Хавтан в интервью телеканалу "Дождь" сообщил, что организаторы фестиваля "поставили группу на афиши без согласования". "Браво" при всем желании не смогла бы выступить на фестивале, так как занята записью в студии далеко от Москвы.

После этого в списке выступающих на фестивале появилась группа "Ногу свело!", а также Владимир Кузьмин и Валерий Сюткин, который подтвердил, что приглашение выступить получил вечером 1 августа.

Помимо фестиваля "рок-музыки и шашлыка", в эту субботу в Москве пройдет еще несколько массовых мероприятий: пикник "Афиши", футбольный матч между "Спартаком" и "Динамо", на подмосковном полигоне Алабино пройдет международный "Танковый биатлон" с участием женских экипажей танков Т-72Б3.