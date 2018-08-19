В Ханты-Мансийском автономном округе образовалось нефтяное озеро

"Утечка нефти произошла на площади порядка 8,6 тыс кв. метров в Сургуте. В настоящее время специалисты ПАО "Сургутнефтегаз" ее устраняют", - сказал собеседник агентства.

О причинах происшествия он говорить не стал. Однако представитель экстренных служб региона рассказал РИА "Новости", что утечка нефти произошла на нефтепроводе диаметром 426 миллиметров в результате незаконной врезки.

В пресс-службе "Сургутнефтегаза" отказались от комментариев.