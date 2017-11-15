Самолет L-410, выполнявший рейс из Хабаровска, разбился при заходе на посадку в аэропорту села Нелькан. По данным местных властей, на борту находились два члена экипажа и семь пассажиров,

По предварительным данным, погибли восемь человек. Выжил 4-летний ребенок, сообщил "Интерфаксу" глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев. "Есть такая информация, падение самолета. Упал в районе 13:00. Было семь пассажиров, два члена экипажа. Выжил ребенок четырех лет", — сказал чиновник.

Спасатели извлекли из-под обломков разбившегося самолета тела погибших, сообщил источник "Интерфакса". "Также обнаружен живым ребенок. Он госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, самолет чешского производства, максимальная вместимость которого составляет 19 человек, принадлежал "Хабаровским авиалиниям".

По предварительным данным, причиной катастрофы стала ошибка экипажа. Пилоты могли неверно рассчитать расстояние до земли во время посадки в сложных метеоусловиях, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Самолет вошел в землю на большой скорости. Предварительно пилоты в сложных метеоусловиях начали несвоевременно заходить на посадку, неверно оценили расстояние до земли и направили самолет в грунт на высокой скорости", — сказал источник.

"Хабаровские авиалинии" — краевое государственное унитарное предприятие, специализирующееся на региональных перевозках в Хабаровском крае. Основные виды деятельности — перевозка пассажиров и грузов по региональным регулярным и чартерным маршрутам.

Let L-410 "Turbolet" (Л-410) — многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. Способен перевезти до 19 пассажиров или 1,8 тыс кг груза на расстояние до 1500 км.