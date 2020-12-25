В Хабаровском крае проводят обыски у бывшей жены экс-губернатора Сергея Фургала

"Обыски проходят у экс-супруги Фургала сегодня с раннего утра. Это связано с "Амурсталью", - сказал собеседник агентства.

Гражданская супруга бывшего главы региона Лариса Стародубова является совладельцем ООО "Торэкс"( 25% компании). Такая же доля ранее принадлежала ближайшему бизнес-партнеру Фургала Николаю Мистрюкову, находящемуся в данный момент в СИЗО. Позднее его долю приобрел владевший 50% акций предприятия Павел Бальский, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что в августе арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства в отношении ООО "Торэкс" - ввел наблюдение, следует из карточки дела. Процедура банкротства началась по заявлению МСП Банка. Задолженность, которую банк просил включить в реестр требований кредиторов "Торэкса", превышает 500 миллионов рублей.

Компания "Торэкс" в 2017 году приобрела завод "Амурсталь" (бывший "Амурметалл"), расположенный в Комсомольске-на-Амуре. Экс-депутаты Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", были также задержаны (9 июля - в тот же день, что и Фургал).

В декабре была задержана бывший главный бухгалтер ООО "Торэкс" Галина Алейникова. Сейчас она находится под стражей. По данным следствия, она с сообщниками намеревалась похитить более 305 миллионов рублей у ООО "Торэкс-Хабаровск", создав несуществующую кредиторскую задолженность. В дальнейшем Алейникова планировала обратиться в краевой Арбитражный суд с иском о взыскании, предоставив фиктивные документы.

Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Его арестовали 9 июля 2020 года. После этого в Хабаровском крае начались масштабные стихийные митинги и шествия. Люди недовольны арестом бывшего главы региона и назначением врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Сам Сергей Фургал ранее заявлял, что его уголовное дело "политическое". Кроме того, экс-губернатор сообщал, что следователи оказывают на него давление. "Старший следователь дал мне понять, что если не признаю вину, к уголовной ответственности будут привлечены моя бывшая супруга и старшая дочь", - говорил Фургал.