Как сообщил "МБХ Медиа" адвокат Константин Суковатый, в 2017 году его подзащитный поставил "класс" картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины. Из-за этого следствие подозревает его в публикации "высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности".
Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого, но суд оставил его на свободе. По словам Суковатого, защита предоставила суду доказательства того, что подзащитный сам не загружал картинку; сделал это, утверждает адвокат, некий житель Украины.
"Нами предоставлены сведения о реальном лице, опубликовавшем изображение", — сообщил адвокат агентству "Хабаровский край сегодня".
"Уголовное дело было возбуждено по рапорту сотрудников органов госбезопасности", — сообщила агентству помощник совгаванского городского прокурора Елизавета Горбачева.
В России известны десятки случаев как уголовного, так и административного преследования за экстремизм из-за репостов в соцсетях. В конце июня в Госдуму внесли законопроект об отмене уголовной ответственности за подобные действия, но Верховный суд рекомендовал доработать его.
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