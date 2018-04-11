В Хабаровске разбился вертолет Ми-8: погибли шесть человек

По данным следствия, в среду, 11 апреля, около 11 часов по местному времени (4 часа утра по Москве) в районе антенного поля по улице Выборгской упал вертолет авиакомпании "Восток", выполнявший учебно-тренировочный полет. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Среди пилотов были проверяющий, три командира второй пилот, бортмеханик.

Вскоре после крушения были обнаружены оба черных ящика вертолета Ми-8. Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК по факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Опубликовано видео с места падения вертолета. В видеоролике продолжительностью 24 секунды, выложенном порталом AmurMedia, виден дым, поднимающийся от обломков. По словам снявшего видео, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане.

На месте крушения возник пожар, который был оперативно потушен, передает ТАСС. Как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС, обломки вертолета разбросаны на пустыре в радиусе 1 км.

Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

После сообщения о крушении вертолета Ми-8 в районе улиц Антенная — Хирургическая на место незамедлительно выехали руководство и личный состав регионального и городского управлений МВД России, говорится на сайте ведомства.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, они оцепили место падения вертолета. Развернула работу следственно-оперативная группа, в составе которой представители всех правоохранительных структур региона.

В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства падения вертолета, сообщили в СК.

Позже стало известно, что два ботовых самописца обнаружены на месте крушения вертолета. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧП. На данный момент поисковые работы на месте крушения вертолета завершены. Проводятся оперативно-следственные действия.