В Хабаровске при 30-градусной жаре прошла пятичасовая акция в поддержку Фургала. Ее называют самой массовой

"Коммерсант" отмечает, что на улицы вышло заметно больше людей, чем в субботу 11 июля, когда число протестующих, по разным оценкам, достигало 10-35 тысяч. По оценке корреспондента издания, на этот раз в пиковый момент в колонне могло находиться до 50 тысяч человек.

Советник губернатора в интервью "Эху Москвы" оценил численность в 30-50 тысяч человек. Издание Dvhab.ru считает наиболее адекватной оценку в 15-30 тысяч человек. В полиции численность протестующих оценили примерно в 10 тысяч человек.

Акция анонсировалась за несколько дней как "кормление голубей" на площади. Фраза появилась несколько дней назад из-за большого числа птиц на площади Ленина, объясняет "Новая газета".

Митинг начался в полдень у здания правительства Хабаровского края, затем толпа двинулась по центральным улицам города, скандируя лозунги в поддержку Сергея Фургала: "Хабаровск молчать не будет", "Фургала отстоим" и "Фургал наш выбор". Они также потребовали честного суда над губернатором в Хабаровске с участием присяжных (после задержания Фургал был доставлен в Москву и помещен в СИЗО "Лефортово").

Лозунги вроде "Путина в отставку" участники акции не поддерживали, пишет "Медуза". В какой-то момент шествия демонстранты целиком заполнили центральную в городе улицу Муравьева-Амурского. На площади Ленина людям раздавали воду из-за жары.

Несмотря на то, что участники шествия заняли проезжую часть, водители и даже дорожная техника сигналили им в знак поддержки. Автомобили полиции сопровождали митингующих вдоль улиц и призывали к порядку, а также предупреждали о нарушении закона о проведении митингов. Однако акция прошла мирно и без вмешательства полиции. У правоохранителей не было оружия, в колонне отношение к ним было благожелательным, говорится в репортаже "Коммерсанта". Полицейские раздавали участникам акции маски.

После шествия большинство протестующих разошлись, оставшиеся пришли к зданию мэрии Хабаровска и призывали выйти к ним мэра Сергея Кравчука, который ранее говорил, что "такие митинги в городе не нужны" и что некоторые их участники выходят на протесты за деньги. В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он заявил, что мирные акции пытаются перевести в политическую плоскость.

"В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги", - заявил Кравчук. На вопрос ведущего, кто эти люди, мэр предложил ему самому прийти и на площадь и "посмотреть". Он не назвал конкретные доказательства того, что некоторые участники выходят за деньги и сколько таких людей может быть. Позже в хабаровской администрации заявили, что слова мэра были неправильно истолкованы, и что на самом деле имелась в виду лишь пара десятков провокаторов.

В ответ на заявление Кравчука о подкупе протестующих участники сегодняшней акции скандировали "Мы пришли сами!"

Люди кричат «МЫ ПРИШЛИ САМИ!». Насколько же тупым мэром надо быть, чтобы так разозлить митингующих? pic.twitter.com/uubb4A4mXd — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 18, 2020

Третий час митинга pic.twitter.com/icyIEm1Ix7 — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 18, 2020

Акции солидарности, уже не столь многочисленные, состоялись в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске, Охотске, Ванино, в небольших поселках и районных центрах. На улицы вышли и жители Владивостока - столицы Приморского края. Они собрались на центральной площади, чтобы "покормить голубей", а после двинулись на прогулку по Светланской улице, скандируя "Я/мы Дальний Восток!", "Хабаровск, мы с тобой!" и "Свободу политзаключенным!"

По подсчетам корреспондента "Сибирь.Реалии", на акцию во Владивостоке вышла примерно тысяча человек. Один из организаторов, юрист Максим Чихунов сообщил изданию, что на его телефоне сегодня перестал работать интернет, а с 7 утра ему поступают звонки со скрытых и неизвестных номеров. Он также рассказал, что активистам, которые отвечали за распечатку плакатов и наклеек, проткнули колеса, а вечером, когда рабочий день уже закончился, в типографию нагрянули полицейские.

Уже после окончания митинга во Владивостоке задержали активистку Анастасию Капитонову и еще одну девушку. Полиция сочла, что она нарушила правила проведения митинга, а сама акция повлекла нарушение общественного порядка. Позже был задержан экс-депутата гордумы Юрий Кучин, приехавший к отделу полиции узнать, что происходит с Капитоновой, сообщает "ОВД-Инфо"..

В Благовещенске около 200 человек сначала вышли на одну из площадей, а после прошли по набережной и направились к центру города. Протестующие скандировали лозунги "Свободу", "Я/Мы Фургал", "Москва уходи". Полиция погналась за двумя наиболее активными участниками, задержав одного из них, однако другим протестующим удалось забрать его. После окончания акции сотрудники МВД стали задерживать самых активных участников.

Один из задержанных Александр Гусыгин рассказал "Сибирь.Реалиям", что полицейские пытались выставить его организатором и смотрели его переписку в социальных сетях. "Мне не разъяснили моих прав, один из сотрудников постоянно давил, спрашивал: почему я не служил в армии, что я сделал для родины", - сообщил активист. На него составили протоколы об участии в незаконном мероприятии и невыполнении санитарных требований.

Перед митингом в Хабаровске власти призывали отказаться от участия в нем. По данным источников Русской служба BBC, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время негласного визита в город поставил силовикам и чиновникам задачу заглушить протест.

Отдельно Трутнев собрал представителей разных ветвей и уровней власти, которых считают людьми, близкими к Фургалу. По словам собеседников ВВС, их "напрямую обвинили в подстегивании и координации протестных настроений".

15 июля федеральный оперштаб назвал Хабаровский край единственным регионом РФ с постоянным ростом случаев COVID-19, а местные власти заявили о готовности ужесточить ограничения в связи с коронавирусом. Мэр Хабаровска тоже заявлял об опасности распространения инфекции на массовых мероприятиях, а также говорил, что жители центральных улиц Хабаровска жалуются на шум от митингов. На зданиях больниц появились баннеры "Я/Мы просим тишины". А власти Приморья, по данным Baza, приказали местным журналистам пугать жителей эпидемией. Также сообщалось о задержании мужчины, якобы готовившего теракт в Хабаровске.