В Государственную думу внесен законопроект о необходимости обеспечить работу российского сегмента интернета, если доступа к зарубежным серверам не будет. Документ подготовила группа парламентариев во главе с главой комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом.
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"Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи", — цитирует ТАСС пояснительную записку к документу. Для этого будут определены точки подключения российских сетей к зарубежным. "Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", — сказано в документе.

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Помимо этого в российских сетях должны установить "технические средства", определяющие источник трафика. Эти средства должны будут при необходимости "ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика".

Для работы российского сегмента интернета в изолированном режиме будет создана национальная система DNS.

Российские власти разрабатывают системы для автономной работы интернета как минимум с 2014 года, когда Минкомсвязи провело учения по отключению от международного интернета. Последние подобные предложения были представлены в 2017 году.

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