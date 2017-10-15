"Я не верю, что прошло столько лет, а теперь кто-то что-то вдруг находит. Да? Я, конечно, считаю — странно", — сказал он. Чепа пояснил, что у него есть авиационное образование и он участвовал в работе подобных комиссий.

"Если это данные с речевого (самописца), то момент касания самолета земли всегда будет сопровождаться взрывом, и речевой (самописец) запишет этот взрыв. Я просто не знаю, кто анализировал, как анализировали", — сказал парламентарий.

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Он также призвал Польшу предоставить подробности обнаружения записи. "И когда непрофессионалы говорят, что "мы обнаружили" — кто обнаружил, что обнаружили, где обнаружили, как обнаружили? Пусть это расскажут нам подробнее", — заявил депутат.

Ранее министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что польская комиссия обнаружила запись взрыва на "черных ящиках" самолета Качиньского.