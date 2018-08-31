В Госдуме срочно готовят поправки ко второму чтению пенсионного законопроекта, реализующие предложения Путина

На заседании президиума принято решение поручить фракции "Единая Россия" в Госдуме обеспечить оформление, эффективную поддержку законодательных инициатив и поправок, внесенных в нижнюю палату парламента в рамках реализации предложений президента РФ.

В предложениях, напомним, речь идет об уменьшении до 60 лет возраста, по достижении которого возникает право на пенсию у женщин, об установления права досрочного выхода на пенсию для женщин, родивших трех и более детей.

Кроме того, потребуется законодательное закрепление механизма ежегодного повышения размера пенсий выше уровня инфляции; предоставления в течение переходного периода до завершения преобразований в пенсионной системе федеральных льгот, действующих на 31 декабря 2018 года для лиц пенсионного возраста, мужчинам при достижении 60 лет и женщинам при достижении 55 лет, включая налоговые льготы.

Другие готовящиеся поправки предусматривают ужесточение мер ответственности по отношению к работодателям за незаконное увольнение работников предпенсионного возраста, а также за незаконный отказ в приеме их на работу; законодательное закрепление дополнительных прав и гарантий для лиц предпенсионного возраста.

На основании предложений президента РФ будет увеличен максимальный размер пособия по безработице до 11 тыс. 280 рублей для лиц предпенсионного возраста и увеличения периода выплаты пособия для этой категории до 1 года; предоставлены в течение переходного периода до завершения преобразований в пенсионной системе федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года для лиц пенсионного возраста, мужчинам при достижении 60 лет и женщинам при достижении 55 лет, включая налоговые льготы.