"Считаю, что Россия сейчас вынуждена также прочертить свои "красные линии, - сказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, президент ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев. - Уже пришло время для того, чтобы начать просчитывать предлагаемые экспертами варианты несимметричных ответов США, которые не только бы нивелировали их санкции, но и наносили бы встречный урон".

Среди таких возможных ответных мер депутат назвал размещение в других странах, например в Сирии, российских комплексов тактического ядерного оружия, переход в расчетах при экспорте вооружений на криптовалюты при их привязке к золоту, а также приостановление участия РФ в ряде договоров с США, в том числе о нераспространении ракетных технологий.

"Не секрет, что уже начато серьезное давление на Россию - и оно будет только усиливаться - в области военно-технического сотрудничества, в том числе по части продажи вооружений за рубеж. Мы видим, что американцы говорят уже о санкциях в отношении тех стран, которые приобретают российское оружие", - говорит Гутенев.

По его мнению, России стоит "последовать примеру Соединенных Штатов и размещать за рубежом свое тактическое ядерное оружие". "Я не исключаю, что теоретически одной из таких стран может быть Сирия, где у нас есть защищенная авиабаза", - рассуждает российский политик и доктор технических наук.

Кроме того, Гутенев полагает, что "США будут чинить препятствия осуществлению сделок не только с российским оружием, но и гражданской продукцией". В этих случаях, по его мнению, стоит "рассмотреть возможность проведения операций в криптовалютах, которые были бы увязаны со стоимостью золота". "И я уверен, что и для Китая, и для Индии, и для других стран это также было бы очень интересно", - подчеркнул парламентарий.

Весь комплекс таких мер, полагает он, "стал бы очень серьезным аргументом". "Невозможно в боксерском поединке только мастерски уклоняться от ударов, не нанося соответственно встречных, тем более когда такой бокс превращается в бои без правил, а судьи (ВТО и другие международные институты) не вмешиваются", - добавил Гутенев.

Что касается текущих санкций, то, по мнению Гутенева, они не смогут нанести серьезного урона отечественному оборонно-промышленному комплексу. "Программа импортозамещения показала очень хорошие результаты, найдены альтернативные поставщики, а необходимая номенклатурная база по электронике закуплена на несколько лет вперед. Однако тревогу вызывает то, что санкции не сбавляют обороты и приобретают уже некую неотвратимость", - заключил он.

"Санкции - инструмент установления американской гегемонии"

Еще один комментарий в связи с "надвигающимися" на Россию новыми санкциями дал в пятницу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, получивший после серии скандалов прозвище "домогающийся депутат". По его мнению, американские санкции в связи с делом Скрипалей ставят США вне рамок международного права и являются проявлением агрессивной и циничной политики по сдерживанию России.

"США таким образом ставят себя вне рамок международно-правовых норм, а такие общепризнанные понятия, как "презумпция невиновности" и "неоспоримые доказательства", просто пускаются по ветру. Это чудовищно, похоже на дурной сон", - сказал Слуцкий.

Он заметил, что "санкционный маховик в США не сбавляет обороты". "Санкции, к сожалению, становятся основным инструментом установления американской гегемонии. С их помощью Вашингтон пытается удержать пошатнувшиеся позиции в мировой экономике и ослабить конкурентов. Агрессивная и абсолютно циничная политика", - отметил глава комитета.

По его мнению, "достаточно бездоказательных обвинений, как в ситуации с делом Скрипалей, и вуаля: очередной пакет рестрикций на основе доводов highly likely ("хайли лайкли", в переводе с английского языка означает "с большой долей вероятности". - Прим. ТАСС) вступает в силу".

Слуцкий считает, что от России требуют доказать неприменение химического оружия, хотя она является членом Конвенции ООН о запрете химоружия и практически уничтожила его запасы. "По сути, нам говорят: "Вы докажите, что вы не верблюд". Хотя плюет на международное право и здравый смысл, извините за такое сравнение, совсем не наша страна", - сказал депутат. Он выразил уверенность, что ответные меры России будут "своевременными, соответствующими и адекватными".

О российских "ответках" в Госдуме активно заговорили после того, как Федеральный реестр США (сборник официальных документов американского правительства) разместил в пятницу в электронном виде уведомление о применении санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей. В качестве даты публикации этого документа в печатном виде, то есть времени вступления ограничительных мер в силу, указывается 27 августа.

Санкции предусматривают запрет на поставку России продукции двойного назначения (за некоторыми исключениями), экспорт в РФ всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Вторая часть санкций, которая может быть введена через три месяца, предполагает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта в США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов авиакомпаний, контролируемых правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Поводом для введения санкций стало так называемое "дело Скрипалей". 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта в британском Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Британские следователи пришли к выводу, что они были отравлены ядом семейства "Новичок", разработанным в секретных лабораториях СССР под контролем спецслужб. Москва, со своей стороны, категорически отрицает не только причастность к отравлению Скрипалей, но также и разработку "Новичка". Однако доказательств этого, по мнению Вашингтона и Лондона, она не предоставляет. Россия также не сотрудничает с независимыми международными экспертами в этом вопросе, утверждают в США.