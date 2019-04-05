Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш исключить Эстонию из состава организации после слов президента Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре, передает РИА Новости.
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

"Все лица, ненавидящие русских и русскую культуру, стремящиеся унизить и растоптать один из самых великих языков, могут оказаться не только на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд — суд истории. Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", — написал Чернышов в письме генеральному секретарю ООН, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

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Депутат выразил возмущение позицией Кальюлайд. Парламентарий также отметил, что Эстония "и так проиграла санкционную войну с Россией — добываемую в этой стране кильку, некогда так популярную в РФ, больше не пропускают через границу".

"Но президенту этого небольшого государства такой ответ, видимо, не кажется достаточно адекватным, и унижения русскоговорящих граждан продолжаются. В связи с этим, убеждён, полноценной мерой будет введение санкций ООН в отношении Эстонии", — заключил депутат.

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН — за систематическое нарушение принципов устава. До сих пор этот порядок (статья 6) не применялся ни разу.

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