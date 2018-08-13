Это предложение депутат адресовал министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Милонов обосновывает свою инициативу тем, что некоторые мясопродукты "зачастую не имеют к мясу и мясным материалам никакого отношения".
"Если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться "имитацией колбасного изделия". Также на этикетке должны указываться и вероятные опасности для здоровья при длительном употреблении такого "заменителя колбасы", — считает депутат.
Кроме мясной продукции депутат предлагает сообщать на этикетках ненатуральных лимонадов и соков о том, что они являются "химически-синтезированными напитками".
До этого, 7 августа "Ведомости" со ссылкой на данные крупных мясопроизводителей, включая "Останкино" и "Дымов", сообщили о росте цен на колбасную продукцию и полуфабрикаты за прошедшие летние месяцы. Так, свинина с 16 июля подорожала на 20%, индюшатина с 15 мая — на 40%, курятина — на 25% вопреки сезонной традиции к снижению цен. Это объяснялось подорожанием сырья, задержками поставок и ограничениями на импорт.
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