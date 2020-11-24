В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о Рунете

В российскую Госдуму во вторник, 24 ноября, внесен законопроект об административной ответственности операторов за неисполнение положений закона о суверенном интернете. Документ, представленный главой думского комитета по информационной политике Александром Хинштейном и первым зампредом комитета Сергеем Боярским, предусматривает штрафы в размере до 1 млн рублей.

Согласно законопроекту, административная ответственность устанавливается за непредоставление в Роскомнадзор информации об имеющихся у операторов номерах автономных систем, о сетевых адресах, принадлежащих автономной системе, о местах установки средств связи, подключенных к линиям связи, расположенным за пределами территории РФ, о маршрутах сообщений электросвязи, об инфраструктуре сети связи.

В пояснительной записке отмечается, что документ вносится "в целях пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования".

Штрафы от 20 тысяч до 1 млн рублей

Суммы штрафов для операторов варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей. В некоторых случаях устанавливается ответственность в виде административного приостановления деятельности. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей.

Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры вступил в силу год назад. Его принятие власти РФ мотивировали необходимостью не допустить ситуации, при которой Россия будет отрезана от глобальной интернет-сети.

Противники закона усматривают в нем попытку российских властей поднять цензуру в интернете на новый уровень. Так, правозащитная организация "Репортеры без границ" назвала закон о суверенном Рунете "опасным шагом к всеобъемлющему контролю и надзору над цифровой коммуникацией".