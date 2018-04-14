«Это вопиющая акция агрессии против суверенного государства. Не было ни малейших оснований для нанесения ударов. Я был в Дамаске — совершенно мирный город, где живут очень много мирных людей. Начало такой агрессии на основе надуманных и никем не доказанных заявлений — это, я считаю, преступление со стороны западных держав», — сказал Морозов.
Он отметил, что подобные действия подлежат осуждению и необходимо созвать заседание Совбеза ООН.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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