Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал удары США, Британии и Франции по сирийской территории, передает RT.
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«Это вопиющая акция агрессии против суверенного государства. Не было ни малейших оснований для нанесения ударов. Я был в Дамаске — совершенно мирный город, где живут очень много мирных людей. Начало такой агрессии на основе надуманных и никем не доказанных заявлений — это, я считаю, преступление со стороны западных держав», — сказал Морозов.

Он отметил, что подобные действия подлежат осуждению и необходимо созвать заседание Совбеза ООН.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Gazeta.ru
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