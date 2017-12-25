В Госдуме и Роскомнадзоре требуют от Facebook и Instagram объяснений по поводу блокировки аккаунтов Кадырова

В Госдуме ждут разъяснений от Facebook и Instagram по поводу блокировки страниц главы Чечни Рамзана Кадырова, иначе депутаты направят официальный запрос совместно с Роскомнадзором.
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik / Scanpix

"Нам бы хотелось, чтобы такое событие было публично прокомментировано представителями социальных сетей. Нам бы хотелось рассчитывать, чтобы это не было ограничением свободы слова, информации, на которые уже неоднократно намекали правозащитники и представители различных общественных сообществ, на то, что Facebook и Instagram злоупотребляют своим правом ограничения доступа", - заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Леонид Левин на пресс-конференции 25 декабря.

"Мы рассчитываем, что мы такую информацию получим. Если она в ближайшее время не будет представлена, мы обратимся с официальным запросом в социальную сеть с требованием разъяснить нам, на каком основании такие шаги были предприняты", - пригрозил глава комитета.

Он также напомнил, что "у нас есть Роскомнадзор - организация, которая официально взаимодействует с компаниями, работающими в сфере интернета, в том числе и зарубежными социальными сетями".

"Возможно, это будет наше совместное обращение, возможно, мы попросим сделать это Роскомнадзор - но в любом случае, если такое заявление не будет сделано, мы затребуем эту информацию официально", - пообещал парламентарий.

Позднее,25 декабря,в пресс-службе Роскомнадзора пообещали направить запросы в Facebook и Instagram, "если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки" аккаунтов главы Чечни, передает "Интерфакс".

Представители надзорного ведомства также уточнили, что Роскомнадзор поддерживает инициативу Левина о направлении соответствующего запроса в адрес администрации соцсетей.

О том, что аккаунты главы Чечни в Facebook и Instagram недоступны, стало известно утром 23 декабря. Это произошло через несколько дней после того, как США внесли Кадырова в санкционный "список Магнитского".

В день блокировки аккаунтов Кадырова депутаты чеченского парламента заявили, что в полном составе покинут социальную сеть Instagram. Сам чеченский лидер объявил, что будет пользоваться отечественными соцсетями - страницей в сети "ВКонтакте" и разработанной в Чечне соцсетью Mylistory. Также остаются его аккаунты в Telegram и Twitter.

NEWSru.com
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