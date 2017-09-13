Петропавловск-Камчатский — эвакуированы школы и мэрия
Иркутск — эвакуированы школы, аэропорт и торговые центры
Якутск — эвакуированы мэрия и аэропорт
Самара — вечером 12 сентября эвакуированы семь торговых центров
Саратов — эвакуирована городская администрация, до этого людей вывели из торговых центров
Хабаровск — эвакуированы административные здания, школы, вокзал и торговые центры
Томск — по свидетельствам очевидцев, объявлена эвакуация нескольких торговых центров и учебных заведений.
Источник «Интерфакса» также сообщил об эвакуации аэропортов Читы и Благовещенска. Во всех случаях полиция не нашла взрывных устройств при проверке помещений.
Массовая эвакуация административных и общественных зданий началась в России после 10 сентября. По информации МВД, поводом стали анонимные звонки с виртуальных номеров.
Как передает «Коммерсант», во всех регионах полиция возбуждает уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Источник сообщений не найден.
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