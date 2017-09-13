В России продолжилась волна эвакуации школ, административных зданий и торговых центров после анонимных звонков. Утром 13 сентября о «минировании» зданий сообщили в нескольких новых регионах:
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Петропавловск-Камчатский — эвакуированы школы и мэрия

Иркутск — эвакуированы школы, аэропорт и торговые центры

Якутск — эвакуированы мэрия и аэропорт

Самара — вечером 12 сентября эвакуированы семь торговых центров

Саратов — эвакуирована городская администрация, до этого людей вывели из торговых центров

Хабаровск — эвакуированы административные здания, школы, вокзал и торговые центры

Томск — по свидетельствам очевидцев, объявлена эвакуация нескольких торговых центров и учебных заведений.

Источник «Интерфакса» также сообщил об эвакуации аэропортов Читы и Благовещенска. Во всех случаях полиция не нашла взрывных устройств при проверке помещений.

Массовая эвакуация административных и общественных зданий началась в России после 10 сентября. По информации МВД, поводом стали анонимные звонки с виртуальных номеров.

Как передает «Коммерсант», во всех регионах полиция возбуждает уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Источник сообщений не найден.

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