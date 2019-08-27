В ответе ГИБДД объясняет, что такое дорожное движение, и сообщает, что "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов" дорожное движение "полностью снимается (запрещается)". Поэтому нормы "правил [дорожного движения] на участников протокольных мероприятий не распространяются".
Чихунов отметил, что ожидал такой ответ, но он с ним не согласен, так как ГИБДД не дала ссылку на нормативно-правовой акт, регулирующий правила во время протокольных мероприятий. Юрист также сообщил, что в отношении президента действительно не могли завести какое-либо дело.
"В отношении непосредственно президента действует статья, которая запрещает заводить уголовные и административные дела. Но эта статья не распространяется на иных участников, совместно осуществляющих с ним движение: глава Севастополя, глава Крыма и байкеры "Ночных волков", – считает Чихунов.
Он также отметил, что собирается оспаривать ответ ГИБДД и уверен, что закон должны соблюдать все жители страны, независимо от их статуса.
"Я считаю, что закон для всех един. И это самое главное в демократическом обществе, когда все должны отвечать за свои проступки и деяния", – сказал Чихунов.
12 августа юрист из Владивостока Максим Чихунов подал заявление о привлечении к административной ответственности президента Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.
Вечером 10 августа Путин стал гостем байк-шоу "Тень Вавилона" мотоклуба "Ночные волки". Глава государства приехал в Севастополь за рулем мотоцикла "Урал". За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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