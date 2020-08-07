Об этом говорится в статье представителей Генштаба ВС РФ, которую публикует газета "Красная звезда". По мнению российских военных, основная угроза для РФ исходит от "коллективного Запада", который вынашивает агрессивные планы.

Авторы статьи, начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба ВС РФ Александр Хряпин комментируют принятие документа под названием "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Он был принят 2 июня: ядерное сдерживание авторы статьи называют специфической формой политики государства, осуществляемой за счет убеждения военно-политического руководства потенциального противника в неотвратимости негативных последствий.

Авторы отмечают, что "ядерная политика" РФ "носит сугубо оборонительный характер". "Россия ни на кого не собирается нападать, но предпримет все шаги, чтобы нейтрализовать любую агрессию против нашей страны", - говорится в статье. Авторы подчеркивают, что документ такого уровня появился в публичном пространстве впервые за всю историю Советского Союза и Российской Федерации."Основы "определяют опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, основные принципы и субъекты сдерживания и условия возможного перехода к применению ядерного оружия.

Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении, и любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. конкретизация ответных действий будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки. "Россия не будет втягиваться в изнурительную гонку ядерных вооружений, приоритет отдается не количественному, а качественному их составу", - сказано в публикации.

По словам авторов статьи, основные военные угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, исходят "от коллективного Запада" и связаны с наращиванием у границ РФ группировок сил общего назначения, имеющих на вооружении в том числе и средства доставки ядерного оружия. В целом же политика США в области стратегических вооружений нацелена на тотальное доминирование в мире, и одним из ключевых инструментов для достижения этой цели является концепция "Глобальный удар" с использованием ядерного оружия. В свою очередь, Россия вынуждена реагировать на угрозы своей безопасности со стороны союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

Авторы статьи подчеркивают, что действия американской стороны происходят на фоне продекларированных новых положений, касающихся ядерной политики и противоракетной обороны. В частности, в "Обзоре ядерной политики" США 2018 года Россия объявлена противником США впервые после окончания "холодной войны", продекларирована возможность превентивного применения ядерного оружия, запланировано кардинальное перевооружение ядерных сил, включая создание новых современных крылатых ракет морского базирования и ядерных боеприпасов сверхмалой мощности. Практически одновременно с принятием новой ядерной доктрины в США была принята концепция развития противоракетной обороны (ПРО), содержащая ряд новых положений. В их число входит нейтрализация ракетных угроз всех типов в первую очередь со стороны России и Китая, и система европейской ПРО изначально направлена против российских стратегических ракет.

Кроме того, декларируется создание ударных средств космического эшелона ПРО и воссоздание комплексов лазерного оружия воздушного базирования, когда воздействие на баллистические ракеты осуществляется не в полете, а на стартовых позициях. При этом грань между наступательным и оборонительным оружием. Также к дестабилизирующим факторам следует отнести создание США в 2019 году космических войск и их готовность разместить ударные средства в космосе. Таким образом космос объявлен ареной для ведения военных действий.

По словам авторов статьи, ряд западных и большинство отечественных экспертов отмечают своевременность появления российского документа о ядерном сдерживании на фоне слома системы международной безопасности. Так, возможный слом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) приведет к гонке ядерных вооружений во всем мире и росту числа стран, обладающих ядерным оружием. Авторы статьи подчеркивают, что второй из этих договоров до сих пор не ратифицирован США и Китаем.

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (Договор РСМД) позволил стране заняться размещением ракетных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования вблизи российских границ, а прекращение участия в Договоре по открытому небу позволило исключить контроль вооружений над своей территорией. Таким образом, после прекращения действия договора СНВ-3 в феврале 2021 года в мире не останется правовых механизмов, сдерживающих США в гонке стратегических вооружений.

"При этом США, анонсируя отказ от его продления, уже не ищут каких-либо причин выхода, связанных с обвинениями в его нарушении со стороны России", - говорится в статье. Авторы напоминают, что РФ предложила продлить срок действия СНВ-3, поскольку это позволит сохранить контроль над СНВ обеих сторон и обеспечит дополнительное время для поиска решений по проблемным вопросам ограничения стратегических наступательных вооружений и продвижения к новому соглашению. В этих условиях декларация возможного перехода к применению ядерного оружия может рассматриваться как предупреждение о бесперспективности "силового давления" на Россию и ее готовности к вооруженной защите своих национальных интересов.