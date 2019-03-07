Прозоров назвал сложившуюся ситуацию с "воровством трубы" позором, фрагмент аудиозаписи закрытого совещания в "Газпроме" опубликовал портал 47news 7 марта. "Приозерск - это полный аут", - заявил член правления компании. Заседание проходило 10 января, на нем присутствовали около 30 топ-менеджеров.

Из уст Прозорова звучали слова "сволочь, врете, недоноски, шкурный интерес, беспринципные" и сакраментальное "да мать вашу так!", отмечает портал.

"Объект строится по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера, председателя правления ПАО "Газпром". - Прим. NEWSru.com), а вы ни хрена их не смотрите. Ни хрена себе! На кой ляд вы все нужны?" - возмутился Прозоров.

"Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ни *** не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом. ...И даже внеплановое несчастье с этой железной дорогой. (якобы) ...вывалились только эти 140 метров прокола под железкой, все остальное, мол, будет сделано. Этого просто никто не собирался делать. Просто готовилась картинка к очередной съемке и показу по телевизору, что очередной раз какой-то детектив вокруг этого газопровода проворачивает "Газпром", - сказал он.

Прозоров также предъявил подчиненным, что по всем объектам у них нет строительного контроля.

"Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий. Чего вы ждете по этой старой трубе? Чтобы ее окончательно украли? Это наша труба, а всем по барабану. Присыпали и через нее сейчас катаются. Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки?" - заявил член правления.

Он отметил, что только открытие 8 января терминала по приему газа в Калининграде с участием Владимира Путина и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера позволяет надеяться на благосклонность верхов к компании. "Это в прямом смысле соломинка, за которую надо цепляться", - подчеркнул Прозоров.

Он пояснил, что ситуация с выполнением программы прошлого года - "не просто тяжелая, а ужасно тяжелая", и "по всем основным объектам недовыполнение".

5 марта прокуратура Ленинградской области инициировала возбуждение уголовного дела Следственным комитетом в отношении бывшего гендиректора ООО "Омега" Виталия Ермолаева о мошенничестве на 700 миллионов рублей при строительстве газопровода к Приозерску. Байкера Ермолаева, известного по прозвищу Ерема, уже арестовывали на два месяца в июле 2018 года по подозрению в хранении оружия и нападении на полицейского. Позднее уголовное дело было прекращено.

Ранее Ерема попадал в сводки новостей как генеральный директор ООО "Омега", которое построило исчезнувший газопровод от Петербурга к Приозерску. По документам, 125-километровый трубопровод "Газпрома" был построен в 2012-2014 годах, стоимость работ составила около 1,8 миллиарда рублей, оплата была проведена на 97%. "Омега" получила 1,7 миллиарда рублей. Однако в ноябре 2017 года оказалось, что трубопровод отсутствует, кроме первых 40 километров.

20 декабря, на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина ему задали вопрос о том, что "у "Газпрома" закончился газ". Журналист 47news.ru Виктор Смирнов напомнил, что на Карельском перешейке "пару лет назад была украдена труба, просто украдена, стоимостью 1,8 миллиарда рублей", попросив прокомментировать главу государства эту тему.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков фактически назвал автора вопроса не журналистом, а "замаскированным под него гражданином". "Начали выяснять по Ленинградской области. Не соответствует действительности. Никакую трубу никто не укладывал, за нее деньги не получал, это еще только предстоит сделать в будущем", - подчеркнул Песков. По его словам, по сути, прозвучавший вопрос можно назвать клеветой на "Газпром".