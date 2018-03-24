Вначале прозвучала сирена, раздался первый взрыв, а затем почти одновременно - второй. Башня просела, затем завалилась набок и упала. На месте было огромное облако пыли, скрывающее оставшуюся часть, но минут через десять пыль улеглась.

На взрыв пришли смотреть многие местные жители, некоторые снимали происходящее из окон домов, региональные СМИ установили камеры и вели онлайн-трансляции главного городского события.

Znak.com со ссылкой на трансляцию канала E1 передает, что осколки разлетелись очень далеко. Среди жителей города минимум один пострадавший.

Заместитель начальника управления общественных связей "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) Нина Пелевина уточнила агентству, что произошло, как и планировалось, два взрыва с интервалом в несколько секунд, поэтому многие приняли его за один. "Все прошло в штатном режиме", - отметила она.

На месте снесенной телебашни УГМК построит многофункциональную ледовую арену.

Телебашня в Литве стеоилась по тому же проекту. Ее высота составляет 326,5 метра, строительство было закончено в 1981 году.

Тема демонтажа телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс и споры. Были как сторонники, так и противники сноса. Накануне на башню забрались руферы, вывесившие на самом верху конструкции флаг России.

Строительство телебашни началось в 1983 году, высота башни должна была составить 361 метр. Предполагалось, что телерадиосигналом будет охвачен весь город и Свердловская область. Строительство активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено. Высота недостроя достигла почти 220 метров. В башне предлагали устроить офисы, спортивный и научно-просветительский центры, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, площадку для выставок и даже храм. Однако ни одна из идей так и не была реализована.