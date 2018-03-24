Вначале прозвучала сирена, раздался первый взрыв, а затем почти одновременно - второй. Башня просела, затем завалилась набок и упала. На месте было огромное облако пыли, скрывающее оставшуюся часть, но минут через десять пыль улеглась.
На взрыв пришли смотреть многие местные жители, некоторые снимали происходящее из окон домов, региональные СМИ установили камеры и вели онлайн-трансляции главного городского события.
Znak.com со ссылкой на трансляцию канала E1 передает, что осколки разлетелись очень далеко. Среди жителей города минимум один пострадавший.
Заместитель начальника управления общественных связей "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) Нина Пелевина уточнила агентству, что произошло, как и планировалось, два взрыва с интервалом в несколько секунд, поэтому многие приняли его за один. "Все прошло в штатном режиме", - отметила она.
На месте снесенной телебашни УГМК построит многофункциональную ледовую арену.
Телебашня в Литве стеоилась по тому же проекту. Ее высота составляет 326,5 метра, строительство было закончено в 1981 году.
Тема демонтажа телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс и споры. Были как сторонники, так и противники сноса. Накануне на башню забрались руферы, вывесившие на самом верху конструкции флаг России.
Строительство телебашни началось в 1983 году, высота башни должна была составить 361 метр. Предполагалось, что телерадиосигналом будет охвачен весь город и Свердловская область. Строительство активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено. Высота недостроя достигла почти 220 метров. В башне предлагали устроить офисы, спортивный и научно-просветительский центры, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, площадку для выставок и даже храм. Однако ни одна из идей так и не была реализована.
В Екатеринбурге взорвали недостроенного близнеца Вильнюсской телебашни (19)
В центре Екатеринбурга в субботу утром взорвали...
Сын Жириновского сообщил о готовности дать "в морду" журналисту (14)
Сын депутата Госдумы Владимира Жириновского,...
Журналист телеканала "Настоящее время" рассказал о приставаниях Жириновского (31)
На фоне громкого скандала вокруг депутата Госдумы от...
Раъяренные жители вышли на митинг: "Девочка Таня к больнице пришла..." и показала губернатору "Кхыть!" (32)
Приезд губернатора Московской области Андрея...
TOP новостей
Соцдемы-"отщепенцы" создают новую политическую партию (2)
24 марта в Вильнюсе проходит учредительный съезд новой...
Литва – в черном списке: выше уровень заболеваемости лишь в Румынии (5)
В Литве уровень заболеваемости туберкулезом в 4 раза...
Рейд в Вильнюсе: пьяный водитель врезался в машину электриков
В ночь с пятницы на субботу вильнюсская полиция провела...
Погода: после приятных выходных снова вернется холод (3)
В выходные погода обещает быть приятной: без осадков и...
Кем может стать Грибаускайте после завершения срока полномочий (234)
Где строить дом, президент Литвы Даля Грибаускайте...