Активисты "Бессрочного протеста" установили в Екатеринбурге два "надгробия Владимиру Путину". Одно из них появилось у мэрии города, второе — возле станции метро "Площадь 1905 года", сообщается в паблике "Бессрочного протеста" в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге установили два "надгробия Путину"
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Вечером 21 апреля полицейские задержали активиста Михаила Клюкина из-за установки "надгробий", сообщает "ОВД-Инфо". После беседы его отпустили из полиции, выдав повестку на 23 апреля. Еще один активист Максим Корченкин также получил повестку.

Первое "надгробие Путину" установили в марте в Набережных Челнах. Двоих активистов "Бессрочного протеста", участвовавших в акции, отправили под административный арест. В апреле еще два "надгробия" появились в Петербурге.

После акции в Набережных Челнах социальная сеть "ВКонтакте" удаляла фотографии "надгробия Путину" из пабликов из-за того, что они "вводят в заблуждение". Позднее соцсеть признала снимки подлинными и пообещала восстановить их.

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