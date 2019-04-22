В Екатеринбурге установили два "надгробия Путину"

Вечером 21 апреля полицейские задержали активиста Михаила Клюкина из-за установки "надгробий", сообщает "ОВД-Инфо". После беседы его отпустили из полиции, выдав повестку на 23 апреля. Еще один активист Максим Корченкин также получил повестку.
Первое "надгробие Путину" установили в марте в Набережных Челнах. Двоих активистов "Бессрочного протеста", участвовавших в акции, отправили под административный арест. В апреле еще два "надгробия" появились в Петербурге.
После акции в Набережных Челнах социальная сеть "ВКонтакте" удаляла фотографии "надгробия Путину" из пабликов из-за того, что они "вводят в заблуждение". Позднее соцсеть признала снимки подлинными и пообещала восстановить их.
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