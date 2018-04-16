Ранее сообщалось, что 13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы, впал в кому и был доставлен в больницу.
Полина Румянцева, главный редактор РИА "Новый день", в котором работал Бородин, допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством.
"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", — сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства Бородина не было никаких поводов.
Бородин был среди журналистов, рассказавших о гибели в Сирии бойцов ЧВК Вагнера из Асбеста после авиаудара международной коалиции 7 февраля.
7 февраля в районе Дейр-аль-Зора российская группа с танками и артиллерией пересекла согласованную линию деэскалации, отделяющую территорию режима президента Асада от территории, освобожденной "Демократическими силами Сирии", поддерживаемыми США. Во время атаки был нанесен ответный удар артиллерией и беспилотниками. Сообщалось, что российская группа пыталась занять нефтеперерабатывающий завод, когда их атаковала авиация коалиции, возглавляемой США.
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