В областной детской библиотеке Тулы выставили картину «Под мирным небом» художника Александра Немцова, на которой изображены Богородица, император Николай Второй, князь Владимир, а также президент России Владимир Путин на коне, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл и флаг «Единой России».
Картина с Путиным на коне и Богородицей
© Facebook nuotr.

На появление картины в учреждении обратили внимание пользователи соцсетей, возмутившись тем, что политиков на полотне приравняли к святым.

Представительница библиотеки подтвердила изданию TJournal, что картина провисела около месяца в здании в рамках выставки Немцова. Однако впоследствии на форуме на сайте библиотеки руководство учреждения в переписке с посетителями стало опровергать этот факт.

Сначала на форуме сообщалось, что картина демонстрировалась в рамках проекта «Лестница» и «имела оглушительный успех у детей и их родителей». Затем этот ответ был исправлен следующим образом: «В детском учреждении данной работы не было представлено».

На другой уточняющий вопрос на форуме, правда ли, что картина с Путиным на коне экспонировалась в библиотеке, руководство ответило: «Нет, это неправда».

Некоторые пользователи предположили, что на самом деле картина является фейком. Однако корреспонденты «Тульской прессы» выяснили, что картина действительно существует и находилась не только в местной библиотеке, но и была представлена на персональной выставке Александра Немцова в Тульском краеведческом музее.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

Болельщик из США подарил россиянину инвалидное кресло за десять тысяч долларов (14)

Американец с ограниченными возможностями по здоровью...

В детской библиотеке в Туле выставили картину с Путиным на коне и Богородицей

В областной детской библиотеке Тулы выставили картину...

Рогозин объявил о закрытии проекта "Протон" для полетов в космос (15)

Проект "Протон" закрывается — об этом заявил...

Рейтинг Путина резко упал из-за пенсионной реформы и роста цен на бензин (30)

Рейтинг президента России Владимира Путина...

Голодовку Олега Сенцова в России сравнили с лечебным голоданием (6)

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна...

TOP новостей

Глава МИД Литвы – народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта (47)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

На аэродроме Алексотас упал самолёт (18)

В Каунасе , на аэродроме Алексотас, упал самолёт. В нём...

Членство П.Гражулиса в партии приостановлено на год (19)

Во время субботнего заседания в Паланге руководство...

В Гродно БМП раздавила легковой автомобиль: жизнь водителя вне опасности (33)

Как сообщает Министерство обороны Беларуси , около 16.30...

Налоговая инспекция: если вы платите 12 евро за жаркое, вам должны принести два килограмма мяса (27)

Желание бизнесменов из Паланги заработать за лето на...