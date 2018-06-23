В детской библиотеке в Туле выставили картину с Путиным на коне и Богородицей

На появление картины в учреждении обратили внимание пользователи соцсетей, возмутившись тем, что политиков на полотне приравняли к святым.
Хроники умалишенных. Художник-член Союза художников России Александр Брониславович Немцов. Тульская областная детская библиотека. pic.twitter.com/7lcAcAXKr9— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) June 22, 2018
Представительница библиотеки подтвердила изданию TJournal, что картина провисела около месяца в здании в рамках выставки Немцова. Однако впоследствии на форуме на сайте библиотеки руководство учреждения в переписке с посетителями стало опровергать этот факт.
Сначала на форуме сообщалось, что картина демонстрировалась в рамках проекта «Лестница» и «имела оглушительный успех у детей и их родителей». Затем этот ответ был исправлен следующим образом: «В детском учреждении данной работы не было представлено».
На другой уточняющий вопрос на форуме, правда ли, что картина с Путиным на коне экспонировалась в библиотеке, руководство ответило: «Нет, это неправда».
Некоторые пользователи предположили, что на самом деле картина является фейком. Однако корреспонденты «Тульской прессы» выяснили, что картина действительно существует и находилась не только в местной библиотеке, но и была представлена на персональной выставке Александра Немцова в Тульском краеведческом музее.
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