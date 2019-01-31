Следственный комитет (СК) России в среду, 30 января, объявил о том, что задержания по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова будут продолжены. "В настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание", - говорится в сообщении СК.
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совфеда по делу об убийствах
По данным следователей, отец сенатора "используя связи, способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа". После этого родственники и знакомые "похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет". Рауль Арашуков с 2002 по 2011 годы занимал должность генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", благодаря чему и имел возможность развертывания коррупционной сети.
Между тем Басманный суд Москвы заключил сенатора Рауфа Арашукова под стражу до 30 марта и тем самым не удовлетворил просьбу защиты выпустить его под залог в 10 миллионов рублей. Арашукову вменяется участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и два эпизода убийства - лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова. Арашуков был задержан в среду в Совете Федерации.
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