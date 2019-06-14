В Дагестане задержан журналист газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев. Как сообщает издание на своем сайте в пятницу, 14 июня, редактор отдела "Религия" проходит по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.
По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета исламского проповедника Абу Умара Саситлинского. Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов рассказал, что перед задержанием сотрудники дагестанского отделения Следственного комитета РФ провели обыск у журналиста, при котором ни он сам, ни Шабанов не присутствовали. У Гаджиева изъяли технику и телефоны, пояснил адвокат.
Редакция "Черновик" считает выдвинутое Гаджиеву обвинение "абсурдным" и заявила, что будет добиваться от правоохранительных органов объяснений причин задержания журналиста.
В Дагестане задержан журналист газеты "Черновик" по подозрению в терроризме
По версии следствия, редактор отдела "Религия"...
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