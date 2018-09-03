Протокол публичных слушаний передадут главе города Магомеду Абдулаеву , который должен будет принять окончательное решение по этому поводу в течение двух недель.

Ораторы указывали на необходимость "восстановить историческую справедливость", вернув улице ее первоначальное название, а также сообщили о скрытом призыве, якобы исходящем от президента РФ Владимира Путина, "поднять патриотизм российского народа именем Сталина".

Примечательно, что в Каспийске уже есть одна улица Сталина - правда, на ней стоят всего два дома. Чтобы избежать повторения, участники обсуждения предложили снять с нее это название. Улица Мира более протяженная, на ней расположены семь домов и она примыкает к одной из главных артерий города - улице Ленина.

Постановление о проведении слушаний 8 августа подписал первый заместитель главы администрации города Нух Ахмедов. В июле он распорядился создать комиссию по организации и проведению слушаний, которую возглавил начальник отдела строительства и архитектуры администрации Каспийска Ахмед Махов.

"Не нравится - переезжай!": членов комиссии призвали слушать аксакалов

Обсуждение судьбы улицы продлилось около часа. Сторонники переименования заявили, что улице непременно нужно вернуть ее былое название. Руководитель городской общественно-политической организации "И. В. Сталин" Иса Азиев пояснил, что будет с первой улицей Сталина. "Некоторые удивляются, мол, есть же улица Сталина, две, что ли, будут в одном городе? Нет, конечно. С той улицы снимут это название", - сказал он.

Азиев, слова которого приводит газета "Молодежь Дагестана", пояснил, что несколько лет назад, когда в организации подняли вопрос о появлении в городе улицы Сталина, администрация пошла им навстречу и назвала маленькую улицу именем вождя. Однако, отметил он, потом старожилы подходили к активистам и "обиженно высказывались, почему, мол, не вернули историческое название этой улице, а дали новой, где всего лишь два дома только: номер 1 и номер 1 "а". "Надо восстановить историческую справедливость!" - призвал глава организации.

Еще один оратор Муса Абакаров решил подробно рассказать, почему необходимо улицу Мира переименовать в улицу Сталина. "Самый главный аргумент. Мы на этот мир смотрим сквозь розовые очки. Наш президент Владимир Владимирович, он молчит. Он не может говорить: "Давайте поднимем патриотизм российского народа именем Сталина". Ему нельзя так сказать, потому что весь мир ополчится против него. Он своим поведением дает намек нам: ребята, давайте, поднимите патриотические чувства, переименуйте", - заявил Абакаров.

"Почему мы не находим большой поддержки этой скрытой идеи президента? А то, что говорят [про Сталина], - убивал, не убивал - это спорный вопрос. Оставим это", - обратился он к присутствующим.

Поддержавший сторонников переименования Буньямин Ибрагимов заявил, что репрессии, которые ставят в вину Сталину, вершил не он, а "местные люди". "Он один не мог охватить весь Союз. Переименовать улицу надо! Это настоятельное желание всех горожан. Надо потребовать, чтобы этот вопрос быстрее решили", - сказал местный житель.

Участники обсуждения, в большинстве пенсионеры, указали и на то, как много Сталин, по их мнению, сделал для страны в целом и для Каспийска - к примеру, выбрал место для закладки завода "Дагдизель", давшего начало городу. Ранее сторонники переименования улицы из общественной организации "И. В. Сталин" собрали подписи 400 жителей города, сообщает РИА "Дербент".

Против на субботних слушаниях выступили только два человека. Так, Шамиль Расулов, молодой человек лет 35, сообщил, что он и его отец против того, чтобы улица, где они проживают, носила имя Сталина. Его поддержал еще один житель с этой улицы. Противники переименования напомнили, что, во-первых, в городе уже есть улица, носящая имя Сталина. Вторым их аргументом было нежелание и неготовность жителей улицы Мира менять документы.

Сторонники переименования резко раскритиковали такие доводы. "Да вы за паспорт просто переживаете, а не за историю государства!", - с возмущением выкрикнул кто-то из присутствующих "А то, что там сложно будет менять паспорта, - а что, Сталину легко было сражаться с фашистами, народу нашему легко было, что ли? Это отговорки!", - заявил другой оппонент. "Не нравится - переезжай!", - предложил еще один человек из зала.

Члены комиссии попытались успокоить зал, объясняя, что люди пришли сюда высказать свое мнение, и его надо уважать. На что получили ответ, что на Кавказе надо прислушиваться к аксакалам, а не к молодежи, говорится в статье.

Обсуждение возможного переименования началось несколько лет назад

Впервые переименовать улицу Мира в улицу Сталина предложили в 2014 году. Тогда обращение на имя главы города подписали 600 человек, сообщала "Медуза" в анонсе слушаний на эту тему.

Как писало агентство Regnum, среди депутатов, рассматривавших инициативу, начались дебаты, они посчитали, что опрос "требует долгих обсуждений и рассмотрения со всех сторон" - в частности, нужно опросить людей, проживающих на улице Мира.

В итоге идею отклонили из-за экономической нецелесообразности и назвали улицей Сталина одну из новых небольших улиц в строящемся микрорайоне рядом с "Анжи-Ареной". Первые дома построили на ней в 2016 году.

В Чечне не собираются вмешиваться в вопрос о переименовании улицы

Как отмечает портал "Юга.ru", по данным "Яндекс.Карт", в России имя Сталина носят более 25 улиц и переулков. В частности, в Северной Осетии насчитывается 12 таких улиц, еще 7 расположены в Дагестане.

В соседней с Дагестаном Чечне спокойно отнеслись к намерению переименовать улицу, посчитав это внутренним делом республики. Так, в интервью радиостанции "Говорит Москва" министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что такое решение Каспийска не портит отношения между народами.

"У каждого народа есть право относиться так, как они считают [нужным] по отношению к тому или иному лидеру, к тому или иному историческому персонажу. К такому персонажу как Сталин у нас однозначно негативное отношение", - сказал Умаров, напомнив, что "народы Дагестана не были подвержены репрессивных высылок с родных мест, а чеченцы и ингуши по указанию сталинско-бериевской клики были отправлены на смерть в казахстанские степи и Среднюю Азию".

Умаров отметил, что не планирует обращаться к властям Дагестана с просьбой не переименовывать улицу в Каспийске, так как это "сугубо дело народов Дагестана".

Напомним, что СМИ неоднократно писали о набирающей в России обороты "новой сталинизации" - попытках оправдать сталинские репрессии и возвеличить вождя народов. В частности, согласно опросам, значительно снизилось число россиян, считающих репрессии преступлением, одновременно стало больше людей, готовых оправдать человеческие жертвы достижениями сталинской эпохи.

В то же время из проведенного весной последнего опроса выяснилось, что россияне стали более безразлично относиться к Сталину. Тогда 40% россиян заявили, что в той или иной степени положительно оценивают личность вождя. Из них 2% относятся к вождю с восхищением (в январе 2017 года этот показатель составлял 4%), 29% - с уважением (32% год назад), 9% - с симпатией (10% ранее). Оказалось, что безразличие по отношению к Сталину испытывают 31% россиян.