В честь Назарбаева назвали новый российский космический комплекс для запуска ракет на Байконуре

Соглашение о строительстве комплекса было подписано в 2018 году на Байконуре. Раньше он назывался "Байтерек". Однако во время встречи Назарбаева и президента РФ Владимира Путина в Москве на прошлой неделе, когда политики вместе посетили павильон "Казахстан" на ВДНХ, президент РФ предложил переименовать комплекс.
Предполагается, что первая ракета стартует с "Назарбаева" в 2022 году.
Напомним, что в часть Назарбаева, первого президента страны, который в марте ушел в отставку со своего поста, переименована столица Казахстана Астана: уже несколько месяцев она носит имя Нур-Султан.
Также правительство Казахстана переименовало в Нур-Султан международный аэропорт столицы и назвало именем политика улицы в областных центрах Казахстана: Павлодаре, Караганде, Актау, Шымкенте, Петропавловске, Атырау, Уральске и Усть-Каменогорске.
Еще раньше именем бывшего президента была названа одна из центральных улиц в Алматы (до 2017 года она носила имя красноармейского командира Дмитрия Фурманова). Назарбаеву также поставлено в Казахстане несколько памятников, а его портрет появился на крупной купюре.
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