Репортаж о "псевдоартистах" 15 июля показал телеканал "Грозный". "Певцы-любители набирают сотни тысяч просмотров и множество лайков. Однако их выступления способствуют потере уникального творческого стиля вайнахов и нравственности", - говорится на сайте канала.

Репортер посетовал, что в Чечне есть примеры "раскруток творчества без всякого основания. В обход всех правил и традиций эти люди поют все, что приходит на ум, и в погоне за просмотрами и комментариями выставляют это на всеобщее обозрение".

Министр Даадов пояснил в эфире, что музыка может "выйти в народ" только после того, как получит одобрение специальной комиссии, созданной по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Автор сюжета отметил, что песни проверяются на соответствие чеченскому менталитету, в частности наряды и исполнение артистов должны отличаться скромностью, а то, как себя преподносят непрофессиональные певцы, "не входит в рамки установленных норм в чеченском обществе".

На "воспитательную беседу" с Дааевым были вызваны интернет-исполнители Аюб Вахарагов, Иман Темирбулатова и Макка Дамаева. Некоторые ролики с их песнями в YouTube набирают десятки и даже сотни тысяч просмотров, они выступают на свадьбах и других торжественных мероприятиях. Однако в Минкультуры Чечни считают, что любители "недостойны" петь, так как у них "нет никакого представления о музыке".

"Прошли те времена, когда пели все что можно, танцевали как и что хотели, делали что вздумается. Установлен порядок, в республике есть глава, есть власть, есть дисциплина - шутить никому не позволим", - заявил Хож-Бауди Дааев. Разговор шел на чеченском языке, перевод приводит издание "Кавказский узел".

Еще три девушки, с которыми встретился министр, пояснили, что в интернет попали записи их пения для друзей и знакомых. "Неужели у вас нет отцов [чтобы вас остановить]? Вы что, умеете песни писать, исполнять их?" - обрушился на чеченок Дааев. Он назвал "позором" то, чем занимаются девушки, выезжая за пределы республики, добавляет портал "Кавказ.Реалии".

Артисты-любители на камеру признали свою неправоту. "Я неправильно исполнял песни. С сегодняшнего дня этого больше петь мы не будем. Чтобы стать работником культуры, надо было пройти специальную комиссию. <...> Просьба ко всем, кто поет песни. Это не позволяют и не позволят", - сказал "Грозному" Аюб Вахарагов. Темирбулатова рассказала, что успела без разрешения исполнить несколько песен. "Я не работница культуры, работаю в другом месте. Тех, кто делает аранжировки как хочет, пишет музыку, хочу призвать перестать пачкать нашу культуру", - сказала она в эфире.

Популярный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, уехавший в Европу из-за конфликта с двоюродным братом Кадырова Исламом, выразил мнение, что власти республики действуют из "соображений уничтожения конкуренции". "Очевидно, что эти молодые ребята стали популярны и их творчество стоит дешевле, чем творчество кадыровских артистов. Соответственно, они стали забирать рынок. И с ними решили расправиться вот таким вот образом", - сказал Абдурахманов в видеоролике.

В пресс-службе чеченского Минкультуры заявили, что выступления "этой группы людей, представляющих культуру Чечни и называющих себя звездами чеченской эстрады, противоречат политике министерства и создают негативное мнение о культуре чеченского народа, что крайне недопустимо".

Там также пояснили, что любой исполнитель, представляющий чеченскую культуру, должен соответствовать по образу жизни и внешнему виду чеченскому менталитету, а также обладать навыками исполнительского мастерства. Работа по выявлению интернет-певцов продолжится. "Деятельность псевдоартистов способствует потере обычаев, традиций и нравственности, портит имидж чеченцев", - заключили в пресс-службе (цитаты по РИА "Новости").

Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что новые правила - не цензура, а способ борьбы с нелегальным шоу-бизнесом. "Здесь ничего незаконного нет, и никакой "святой инквизиции" в Чеченской республике не существует. <...> Да, действительно существует комиссия, которая оценивает творчество. Она не занимается разрешением или запретом чего-то. Есть определенный репертуар, есть определенный порядок, есть определенный менталитет чеченского народа", - заявил Умаров в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, чеченские власти призывают только к тому, чтобы "в так называемых произведениях искусства не было разврата, не было пошлости и не было безвкусицы. Особенно, когда это делают незаконным путем на каких-то корпоративчиках, свадьбах, где люди считают, что можно зарабатывать, обойдя закон".

В Чечне не впервые заставляют публично извиняться, подобная практика распространилась и за пределами республики. В 2017 году представители телеканала ТНТ и программы Comedy Woman четырежды извинились за сценку о сотруднице эскорт-агентства из Ингушетии. Здание канала после выхода скандального сюжета осадили несколько десятков кавказских мужчин, туда пришлось вызывать ОМОН.

В 2018 году Джамбулат Умаров призывал к извинениям комика Семена Слепакова за песню о сборной России, написанную к чемпионату мира по футболу. В ней юморист советовал назначить тренером команды главу Чечни. Региональный министр обосновал требование извиниться перед Кадыровым тем, что чеченский лидер вряд ли "уполномочивал острослова на этот перл". Сам Кадыров сказал, что "искренне посмеялся" над песней Слепакова.

В феврале 2019 года дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов ополчился на показанный в Махачкале спектакль "Охота на мужчин", в котором были откровенные сцены. Спортсмен заявил, что дагестанские мужчины должны "проснуться" и начать "наводить порядок". После этого актерам спектакля стали поступать угрозы, и продюсер постановки Иван Жданов извинился перед дагестанской публикой.