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В Чечне за фотоколлаж с Кадыровым задержаны не менее 25 человек, в том числе подростки школьного возраста. На коллаже глава Чечни изображен в одеянии православного священника.
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik / Scanpix

В Чечне не менее 25 человек задержаны по подозрению в распространении фотоколлажа, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника. Об этом сообщило в субботу, 25 января, сообщило интернет-издание "Кавказ.Реалии" со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, задержания прошли 24 января в нескольких населенных пунктах, причем среди доставленных в изолятор есть подростки школьного возраста. Как уточнили источники, 11 человек (от школьников до 62-летнего таксиста) задержали в городе Шали, четырех (двух школьников и двух молодых людей 25-30 лет) - в селе Герменчук и еще десять - в Курчалоевском районе.

Полицейские забирали не только тех, кто предположительно рассылал коллаж с Кадыровым, но и предполагаемых получателей. Все были доставлены в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району, где провели ночь. На задержанных не составляли протоколов, их просто избили.

Deutsche Welle
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