В Чечне при крушении вертолета Ми-8 погибли по меньшей мере пять человек, сообщает РИА "Новости". По предварительным данным, вертолет принадлежит пограничной службе.
"По предварительным данным, упал вертолет одной из спецслужб, погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту", — сообщил источник.
По предварительным данным, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины выясняются.
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