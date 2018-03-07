"По предварительным данным, упал вертолет одной из спецслужб, погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту", — сообщил источник.

По предварительным данным, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины выясняются.