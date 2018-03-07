В Чечне при крушении вертолета Ми-8 погибли по меньшей мере пять человек, сообщает РИА "Новости". По предварительным данным, вертолет принадлежит пограничной службе.
© Sputnik / Scanpix

"По предварительным данным, упал вертолет одной из спецслужб, погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту", — сообщил источник.

По предварительным данным, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины выясняются.

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