Нападение произошло в 10 утра 20 августа, указано на сайте республиканского МВД. Были ранены двое сотрудников полиции. Преступников уничтожили ответным огнем. На месте происшествия работает оперативная группа.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что один правоохранитель погиб.

"Утром в Грозном на пересечении улиц Первомайская-Исаева произошла стрельба, нападение на сотрудников полиции, в результате один полицейский скончался", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, по словам источника агентства, ранена женщина.

Телеграм-канал Mash пишет о четырех нападениях на полицейских в республике. Помимо нападения в Шалинском районе и на пересечении улиц, в Грозном, по данным канала, боевик метнул взрывное устройство на пост ГИБДД при въезде в город, но оно не взорвалось. После этого боевик разогнался на машине и начал поочередно сбивать всех полицейских, которые попадались ему на пути. Пострадали трое сотрудников МВД, все они в тяжелом состоянии. Боевика застрелили. Вместе с ним в машине находился подросток. По некоторым данным, нападавший мог использовать его для прикрытия.

Четвертый случай за день - боевик-смертник привел в действие взрывное устройство возле поста полиции при выезда из города Шали. Никто из полицейских серьезно не пострадал, террорист погиб. Источник в экстренных службах СКФО подтвердил ТАСС эту информацию. Инцидент произошел около населенного пункта Мескер-Юрт Шалинского района. "Взорвался один", - сказал собеседник агентства.

Телеканал РЕН ТВ публикует видеозапись, на котором запечатлен момент попытки наезда.

Атаки боевиков на сотрудников полиции в Грозном могут быть частью одной крупной акции бандитов, заявил "Интерфаксу"осведомленный источник. "Причины происшествия пока установить рано, однако предварительно, рассматривается версия того, что все атаки были скоординированы из единого центра", - пояснил собеседник агентства.

В настоящий момент официально подтвержден только один инцидент - нападение на отделение полиции в Чечне.