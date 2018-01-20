Как сообщили "ТАСС" в пресс-службе столичного главка МВД, конфликт между водителем и пассажирами возник из-за того, что последние находились в состоянии алкогольного опьянения, и водитель попросил компанию выйти, но те отказывались.

Затем одного из них стошнило в салоне машины, после чего таксист потребовал покинуть машину и оплатить чистку салона. В ходе завязавшейся перепалки водитель достал пистолет и пять раз выстрелил в находившихся в салоне пассажиров, уточняет "Московский комсомолец".