В центре Москвы водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся. Инцидент произошел около 1:30 ночи вблизи метро "Маяковская" на 1-й Тверской-Ямской улице.
© Shutterstock nuotr.

Как сообщили "ТАСС" в пресс-службе столичного главка МВД, конфликт между водителем и пассажирами возник из-за того, что последние находились в состоянии алкогольного опьянения, и водитель попросил компанию выйти, но те отказывались.

Затем одного из них стошнило в салоне машины, после чего таксист потребовал покинуть машину и оплатить чистку салона. В ходе завязавшейся перепалки водитель достал пистолет и пять раз выстрелил в находившихся в салоне пассажиров, уточняет "Московский комсомолец".

NEWSru.com
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