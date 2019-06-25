Районным прокурорам, по словам Нефедовой, дано указание проверить, как правоохранительные органы реагировали на факты отравлений, какие процессуальные решения были приняты.

По предварительным данным, злоумышленник подмешивал сильнодействующие вещества в безалкогольные напитки и предлагал их прохожим, с которыми знакомился в центре Москвы, в основном на территории Басманного района. Когда люди теряли сознание, он избивал и грабил их. По данным The Village, известно как минимум о 24 случаях отравления и ограбления прохожих в мае и июне.

По подозрению в отравлении и нападении на прохожих задержан 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии. По данным издания Baza, имя подозреваемого — Мурат Сабанов, по версии Mash — Марат Сабинов.

Ранее этого человека уже задерживали по подозрению в ограблениях в центре Москвы, но отпустили под подписку о невыезде. После чего, как писал The Village, он продолжил нападения. Теперь следствие собирается добиваться его ареста.

В мае и июне как минимум 24 человека подверглись отравлению в центре Москвы, пишет The Village со ссылкой на пострадавших. Пока жертвы были без сознания, их грабили или избивали. В начале июня предполагаемого преступника задержали, но после возбуждения дела о краже отпустили под подписку о невыезде. После этого нападения продолжились, утверждает The Village.

Нападавший предлагал жертвам отравленные напитки

Один из пострадавших, Дмитрий (имя изменено), познакомился со злоумышленником 7 июня в "Яме", где ждал свою подругу. Новый знакомый начал говорить об акциях движения "Лев против" и предложил свой напиток красного цвета. От него Дмитрию стало плохо. Когда пришла его подруга, нападавший и присоединившийся к нему молодой человек (возможно, сообщник) уговорили ее сходить в аптеку. К возвращению девушки у Дмитрия украли телефон, паспорт и банковскую карту.

Через час аналогичный случай произошел с фоторедактором The Village Людмилой Чижовой. Она вместе с друзьями гуляла по центру Москвы. К ним присоединился бородатый парень, который назвался Мурадом. Он предложил Людмиле "Фанту", после чего она потеряла сознание. Плохо стало и двум ее друзьям, которые попробовали напиток. Когда они упали на газон, отравитель начал рыться в их вещах. Это заметили двое посторонних мужчин. Они скрутили преступника и вызвали полицию.

Жертвы впадали в кому. Чем их отравили, неизвестно

По информации The Village, отравления в Москве происходили по меньшей мере с 11 мая. Нападавший действовал в скверах около Чистых прудов, а также в "Яме", парке "Горка" и баре "Зинзивер". Иногда жертв не грабили, а избивали (The Village известно о двух таких случаях). В других случаях совершить ограбление мешали знакомые жертвы. Как минимум однажды преступник был с высокой светловолосой девушкой; еще один пострадавший заявил, что девушка с такими приметами сама его отравила.

Чем отравились пострадавшие, неизвестно. В выписке Людмилы Чижовой из больницы указано "неизвестное психотропное вещество". По информации The Village, оно вызывает угнетение дыхания. Один из пострадавших жаловался на депрессивное состояние и суицидальные мысли после отравления, у другого была анемия и обмороки. По меньшей мере несколько жертв отравления на некоторое время впали в кому. После выхода материала The Village журналистка Елизавета Нестерова написала в твиттере, что один из пострадавших — ее друг Михаил Рольник (речь идет о бывшем ведущем MTV). По словам Нестеровой, он почти две недели пролежал в коме, и "только несколько дней назад врач сказал, что нам есть, за что бороться".

Людмила Чижова пробыла в коме три дня. После отравления прошло три недели, но девушке до сих пор каждый день ставят капельницу, она часто испытывает головную боль и может ходить только с тростью.

Нападавшего задержали в начале июня — но отпустили под подписку о невыезде

При попытке ограбить Чижову и ее друзей 7 июня преступника задержали. Как отмечает The Village, скрутившие его мужчины предлагали полицейским в качестве улик забрать бутылки, которые лежали вокруг пострадавших, но сотрудники полиции не сделали этого. Против задержанного возбудили уголовное дело о краже и отпустили его под подписку о невыезде. После этого нападения продолжились, утверждает The Village. Последний известный изданию случай произошел 21 июня.

The Village отмечает, что уголовное дело против отравителя было возбуждено по статье о краже, а не о грабеже или разбое, которые предусматривают применение насилия. Юрист и координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, который помогает Чижовой в деле об ограблении, объяснил это "отсутствием визуальных признаков разбоя или грабежа".

"Дело в том, что первоначальный осмотр места происшествия был произведен сотрудниками полиции некачественно из-за сокрытия улики — той самой бутылки с „Фантой“, которую они могли попросту не заметить или не придать ей значения, либо злоумышленник мог ее просто выбросить. Серьезную помощь в расследовании могли бы оказать данные с камер видеонаблюдения, однако и они до настоящего времени не запрошены. Только сейчас, когда потерпевшие обратились к нам, мы с ними начали предпринимать попытки к получению данных с видеокамер. Кроме того, полицейские до сих пор не отправили запрос в больницу о том, каким веществом отравили Людмилу", — заявил Прянишников.

Оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД по Москве сообщил "Медузе", что информации об отравлениях и уголовном деле о краже им не поступало. "Открытая Россия" заявила, что готова оказать юридическую поддержку и другим пострадавшим от нападений.

Как выглядел отравитель и чем он угощал

Приметы злоумышленника:

— Рост 175–180 сантиметров, 25–30 лет, бледный, худой.

— Представляется Азаматом, Мурадом или Анваром, говорит, что из Нальчика.

— Пухлые губы, приплюснутый нос, рыжая тонкая бородка, темные волосы.

— Белая или синяя кепка, джинсовая куртка, очки-авиаторы, темные шорты, сланцы; либо черный рюкзак, черная футболка, белые штаны с оранжевыми полосками по бокам; либо белые кроссовки с синими полосками, борсетка через плечо (был замечен в разной одежде).

— Серебряные кольца на пальцах.

— Говорит, что работает логистом.

— Может рассказать, что принимает наркотики и "сейчас на отходосах".

Приметы сообщницы:

— Высокая, полная.

— Волосы светлые, по плечи.

— Кольцо в носу.

Что предлагал выпить преступник:

— Пиво.

— Пина-коладу.

— Фанту.

— Воду.