После завершения митинга в ТАСС привел мнение члена экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олега Матвейчева о том, что акция на Сахарова обернулась провалом, несмотря на участие звезд, и что у похожих акций в России "нет будущего". Напомним, по данным "Белого счетчика", митинг посетили около 50 тысяч человек, несмотря на дождь и сильный ветер.

Lenta.Ru в свою очередь распространила цитату журналиста Александра Лютикова, которому популярный интервьюер Юрий Дудь якобы сказал, что митинг получился "тухлым". Сам Дудь заявил, что это фейк.

Помимо полиции в центр Москвы стянуты "зеленые человечки" - спецназ внутренних войск в зеленом камуфляже и балаклавах. По данным "ОВД-Инфо", задержаны почти 150 человек, число постоянно корректируется. Задержания проходят грубо, люди пытались скрыться от силовиков в церквях и гостинице.

Администраторы отеля Custos не дали протестующим укрыться от бойцов. "Медиазона" пишет, что эта гостиница фигурировала в расследовании ФБК и, поданным фонда, принадлежит семье вице-мэра Москвы Наталье Сергуниной.

На Старой площади протестующих оцепили со всех сторон, пишет "Медуза". Корреспондент издания отмечает, что росгвардейцы наклеили пленку на забрала своих шлемов. "Вероятно, это затрудняет опознание либо помогает, если шлем зальют краской - пленку можно быстро снять", - говорится в трансляции.