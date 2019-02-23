"По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания отдела полиции N2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, "за низкий уровень воспитательной работы" объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику управления МВД России по Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции N2 по Улан-Удэ и его заместителю.

Проверка была организована после появления в интернете видео со стриптизом в отделении полиции. Ролик впервые был опубликован в сообществе "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте".

В посте не уточняется, когда было снято видео. Отмечается лишь, что это некий корпоратив в МВД ко Дню защитника Отечества. В комментариях мнения о месте празднования разделились. Среди предполагаемых локаций назывались Якутия, Киргизия, Казахстан, Монголия.

Газета "МК в Бурятии" сообщила, что таким образом сослуживцев поздравили сотрудницы Октябрьского отделения полиции МВД Бурятии по Улан-Удэ.

Девушка в откровенном наряде исполнила танец под хит певицы Сэм Браун Stop. При этом, судя по ролику, женщин стриптиз впечатлил больше, чем их смущенных коллег.

После распространения видео в бурятском МВД пообещали установить должностных лиц, нарушивших "служебную дисциплину и нормы профессиональной этики", и привлечь их к строгой дисциплинарной ответственности.

По словам источника "Медузы", знакомого с сотрудником отдела полиции в Улан-Удэ, видео было снято в отделе N2 утром 22 февраля, на празднике присутствовал весь личный состав. Источник уточнил, что танцовщица в отделе не работает.

Аналогичный подарок преподнесли к 23 февраля сотрудникам парка Горького в Москве. Видео опубликовал в Instagram бывший арт-директор парка Михаил Ганнушкин.

"Случайное падение моста - плохо, конечно, но осознанное моральное падение - проблема куда серьезнее. Познакомьтесь - новая дирекция парка Горького", - написал он, добавив в комментариях: "Или я бешусь, что меня не позвали".

В пресс-службе парка Горького "Афише Daily" сообщили, что администрация "выражает благодарность за сообщение о недопустимом поведении сотрудников на рабочих местах". Там пообещали провести служебное расследование и разобраться в ситуации.