Среди пострадавших трое детей и одна учительница. Одной из пострадавших ампутировали палец.
Нападение было совершено около 9 часов утра. Правительство Бурятии сообщает, что в школу N5 проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, затем бросили бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7-го класса. Ученики и учительница выбежали из кабинета, нападавшие с топорами атаковали их в коридоре.
Один из нападавших попытался совершить самоубийство, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Двух других разыскивают.
15 января произошло нападение на школу в Перми. Один из старших учеников и бывший ученик школы устроили драку с ножами. Пострадали 15 человек, в том числе четвероклассники. Подростков арестовали, им предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек.
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