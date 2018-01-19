На школу в поселке Сосновый бор около города Улан-Удэ совершили нападение трое учеников. Пострадали пять человек, в том числе один из нападавших, передает Republic со ссылкой на "Интерфакс".
© Shutterstock nuotr.

Среди пострадавших трое детей и одна учительница. Одной из пострадавших ампутировали палец.

Нападение было совершено около 9 часов утра. Правительство Бурятии сообщает, что в школу N5 проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, затем бросили бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7-го класса. Ученики и учительница выбежали из кабинета, нападавшие с топорами атаковали их в коридоре.

Один из нападавших попытался совершить самоубийство, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Двух других разыскивают.

15 января произошло нападение на школу в Перми. Один из старших учеников и бывший ученик школы устроили драку с ножами. Пострадали 15 человек, в том числе четвероклассники. Подростков арестовали, им предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек.

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