Услугу запустили две недели назад. За это время ей воспользовались более 500 человек. Как сообщают РИА Новости, чаще всего «просто спрашивают» о прививках, направлении в областную больницу и времени приема специалистов. Региональный Минздрав утверждает, что подобные услуги действуют и в других регионах.