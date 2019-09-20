В Калининградской городской больнице появилась услуга "Просто спросить". Теперь можно прийти туда и взять соответствующий талончик из автомата электронной очереди. После чего посетителей направят к окну старшего регистратора.
© DELFI / Andrius Ufartas

Услугу запустили две недели назад. За это время ей воспользовались более 500 человек. Как сообщают РИА Новости, чаще всего «просто спрашивают» о прививках, направлении в областную больницу и времени приема специалистов. Региональный Минздрав утверждает, что подобные услуги действуют и в других регионах.

Медуза
Статьи по теме:

Министр здравоохранения Литвы представил перемены в области скорой помощи (15)

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что...

Чуда не будет: в течение 30 дней к специалисту не попадете (102)

Минздрав Литвы объявил, что с 1 января 2019 года каждый...

Россия

Мосгорсуд отпустил актера Павла Устинова из-под ареста

Мосгорсуд отпустил актера Павла Устинова, осужденного...

В больнице Калининграда появилась очередь для тех, кому "просто спросить" (1)

В Калининградской городской больнице появилась услуга...

Генпрокуратура просит не лишать свободы актера Павла Устинова (2)

Генеральная прокуратура РФ назвала чрезмерно суровым...

Шамана, шедшего в Москву "изгонять Путина", задержали в ходе "тихой спецоперации" с автоматами (200)

На границе Бурятии с Иркутской областью задержали...

Прокуратура РФ попросила отпустить Павла Устинова из СИЗО (6)

Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру...

TOP новостей

Гражданин Индии требовал у литовского университета 70 млн., но не смог доказать свою правоту (5)

В Клайпеде суд рассмотрел неимеющее в Литве аналогов...

В новых рейтингах – впечатляющий рекорд (59)

Литовское общество демонстрирует рекордное доверие...

Выбран проект Национального концертного зала на горе Таурас (33)

Выяснился победитель конкурса на проект Национального...

SIP skydiniai namai SIP skydiniai namai SIP skydiniai namai

В Литве строят дома за несколько месяцев, но этот способ подходит не для всех (4)

Большая часть жителей Литвы мечтает о собственном...

10 лет без закона о нацменьшинствах в Литве: будет ли принят новый? (26)

В январе исполнится 10 лет с того дня, как в Литве...